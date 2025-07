Mercato : Accord trouvé, le PSG vers un joli coup au milieu

Après la Coupe du Monde des Clubs, le PSG va désormais s’occuper plus sérieusement du mercato estival. Si Luis Enrique attend de nouveaux visages pour renforcer son effectif, le club de la capitale veut aussi dégraisser afin de réduire la masse salariale. Les choses se précisent dans ce sens.

Mercato : Un crack du PSG dit oui au Betis Séville

Remis sur le marché après son prêt au Stade de Reims, Gabriel Moscardo s’apprête à quitter à nouveau les rangs du Paris Saint-Germain. Retenu pour la Coupe du Monde des Clubs, le milieu de terrain brésilien ne figure toujours pas dans les plans de Luis Enrique, qui ne lui a pas accordé la moindre durant la durée de la compétition organisée par la FIFA.

Lisez aussi : Mercato PSG : Coup de frein surprise pour Gabriel Moscardo

À voir Mercato OL : Manchester United tente un gros coup à Lyon

Pour lui permettre d’avoir du temps de jeu la saison prochaine, le PSG a donc décidé de le laisser partir cet été. Et selon les informations du média espagnol El Desmarque, Gabriel Moscardo aurait donné son accord au Betis Séville pour une arrivée en Liga, en attendant l’accord avec le PSG. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, le joueur de 19 ans veut évoluer sous les couleurs du Real Betis la saison prochaine.

L’international espoir brésilien a mis de côté les autres offres en attendant le Betis. Cette semaine, les négociations entre les deux clubs devraient être relancées. La formation entraînée par Manuel Pellegrini aimerait boucler l’opération sous la forme d’un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat. « Accord ou pas, on aura la réponse finale cette semaine », conclut El Desmarque.

Lisez aussi : Stade de Reims : Gabriel Moscardo, la Copa America comme tremplin au SDR ?

Recruté en janvier 2024 contre une enveloppe de 22 millions d’euros, l’ancien milieu défensif des Corinthians n’a pas encore eu sa chance au PSG en raison de blessures à répétition. Désireux d’avoir du temps de jeu pour montrer son potentiel, Moscardo pourrait découvrir la Liga et avoir la possibilité de se révéler à l’Europe.

À voir INFO Mercato : Marco Asensio écoeure salement le PSG !

Lisez aussi : PSG : Les ambitions XXL de Gabriel Moscardo avec le Paris SG !

Le Betis Séville lui offrant une belle opportunité d’évoluer dans un championnat côté. Mais aux dernières nouvelles, le compatriote de Lucas Beraldo pourrait finalement déposer ses valises du côté du Portugal.

Le SC Braga dame le pion au Betis pour Moscardo

Alors qu’un accord a été annoncé avec le Betis Séville, Gabriel Moscardo se dirigerait finalement vers le SC Braga, à en croire les révélations des médias Maisfutebol et Jogo. Partenaire du PSG, la formation portugaise a réussi à prendre le devant dans ce dossier. https://twitter.com/Paris_sginfos/status/1944810646291538383

« Le Sporting Braga a réussi à retourner la situation pour Moscardo ! Le club portugais est très proche de recruter le jeune milieu de terrain. Les liens avec QSI, favorisent Braga comme destination du footballeur, malgré l’intérêt de Séville et Bétis. Le joueur va rejoindre le club portugais en prêt pour un an avec une option pour prolonger le prêt d’un an (jusqu’en juin 2027) », assurent les deux sources portugaises.

À voir Mercato OM : Le deal avec Paixao avance, un indice dévoilé