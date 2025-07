Mercato PSG : Arsenal dame le pion au Paris SG !

Les dirigeants du PSG dégotent un défenseur central pour ce mercato estival. Arsenal joue les trouble-fêtes.

Mercato PSG : Un crack espagnol snobe le Paris SG

Après la finale de la Coupe du monde des clubs perdue face à Chelsea FC (3-0), les joueurs et les dirigeants du PSG rentrent au bercail pour se reposer et penser à la saison prochaine. Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos et son équipe se concentrent désormais sur le mercato estival. Le PSG va recruter un nouveau défenseur central pendant ce mercato estival pour compenser les potentiels départs de Marquinhos et de Lucas Beraldo.

Les deux Brésiliens pourraient faire leurs valises cet été. Marquinhos n’est plus jeune et ne peut plus subir certaines pressions. Son compatriote Lucas Beraldo n’entre pas pleinement dans les plans de Luis Enrique. Selon les indiscrétions, l’international auriverde fustige son faible temps de jeu et aurait lui-même demandé son départ cet été. Les pensionnaires du Parc des Princes ont fixé certaines conditions pour le laisser partir.

Pour renforcer la ligne défensive du club, Luis Campos a coché le nom d’un crack espagnol. Il s’agit du jeune défenseur central de Valence FC, Cristhian Mosquera. Ce roc a disputé 36 matches de Liga avec son club la saison dernière et a inscrit un but.

Selon Tribuna Deportiva, le Paris Saint-Germain a envoyé des émissaires en Espagne pour suivre les performances de Cristhian Mosquera et ils se seraient déjà renseignés sur sa situation. Les dirigeants de Valence FC ont ouvert la porte au départ de leur pépite. Le PSG prépare une offre pour la crack, mais un cador anglais veut tout gâcher. Arsenal est sur le point de s’offrir la pépite espagnole.

Selon les informations de Fabrizio Romano, les Gunners ont été très rapides et ont répondu aux exigences financières de Valence FC. Le deal est complètement bouclé. Un accord définitif est trouvé autour de 20 millions. Cristhian Mosquera va poser ses valises en Angleterre et évoluer en Premier League la saison prochaine. Un échec pour le Paris Saint-Germain.