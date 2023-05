Alors que le mercato estival approche de plus en plus, le Stade Rennais s'intéresse à un crack de Ligue 1 pour renforcer son effectif.

Le SRFC n'a pas encore dit adieu à l'Europe

Malgré une prestation très laborieuse face au SCO, le Stade Rennais est parvenu à s'imposer 4-2, et reste toujours à la lutte avec le LOSC pour espérer finir à la cinquième place en fin de saison. Actuellement, les Rouge et Noir sont à trois points des Dogues, et il reste encore 5 matches de championnat.

Le prochain rendez-vous pour les hommes de Bruno Genesio aura lieu dès samedi avec un périlleux déplacement à Nice. En grande difficulté cette saison à l'extérieur, le SRFC n'aura pas d'autres choix que de s'imposer, sous peine de voir le LOSC se détacher de manière quasi définitive. Si la qualification européenne est primordiale sur le plan sportif, elle est également déterminante en ce qui concerne l'aspect financier.

La direction rennaise aura besoin de renforcer son effectif, et une rentrée d'argent est donc nécessaire. En attendant de savoir si l'objectif du club sera atteint, Florian Maurice explore déjà quelques pistes.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC surveille Dion Lopy

En pleine progression sous l'impulsion de Will Still avec le Stade de Reims, Dion Lopy fait partie des joueurs rémois qui devraient être convoités l'été prochain. Avce 26 matches de championnat disputés cette saison, leur jeune milieu de 21 ans s'est imposé comme un véritable taulier de l'équipe champenoise, et a d'ores et déjà taper dans l'oeil du Stade Rennais.

En effet, si l'on en croit les informations de Foot Mercato, les dirigeants rennais auraient coché le nom de Dion Lopy en vue du prochain mercato estival afin de renforcer le milieu de terrain breton. Toutefois, la source indique qu'un autre club de Ligue 1 serait également à l'affût pour le milieu rémois.