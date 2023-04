Publié par Enzo Vidy le 30 avril 2023 à 17:09

Dans un match totalement fou, le Stade Rennais s'impose 4-2, et envoie Angers SCO en Ligue 2. Voici les notes des joueurs du SRFC.

Stade Rennais-Angers : Le SRFC vient à bout du SCO

Le Stade Rennais s'est fait très peur, mais a finalement réussi à se sortir du piège angevin. Dans une première période très animée, le Stade Rennais concède l'ouverture du score sur penalty par l'intermédiaire de Nabil Bentaleb (19e), suite à une faute de Steve Mandanda sur Adrien Hunou. Mais les Rouge et Noir réagissent, avec un magnifique but d'Amine Gouiri sur une talonnade, après un bon service de Benjamin Bourigeaud (25e).

Ayant pris un coup sur la tête, les Angevins reculent, et 10 minutes plus tard, Cédric Hountondji, ancien joueur du SRFC de 2013 à 2016, marque un but casquette sur une passe en retrait mal assurée qui finit sa course dans le but de Paul Bernardoni. Alors que le Stade Rennais pensait avoir fait le plus dur, le SCO revient juste avant la pause grâce à un coup de tête d'Ibrahima Niane, bien aidé par le marquage laxiste d'Hamari Traoré.

Au retour des vestiaires, les hommes de Bruno Genesio sont beaucoup plus haut, et sont rapidement récompensés grâce à Jérémy Doku, auteur d'une belle reprise de volée sur un centre parfait d'Amine Gouiri (54e). Toutefois, le Stade Rennais continue de se montrer fébrile défensivement, et voit Angers SCO revenir à 3-3 à la 72e.

Fort heureusement, la VAR intervient et annule le troisième but angevin. En fin de match, Jérémy Doku s'offre un nouveau doublé après un festival sur le côté gauche, scellant le sort de la rencontre. Victoire 4-2 du Stade Rennais qui envoie le SCO d'Angers en Ligue 2, tout en se rapprochant du LOSC.

Les notes des joueurs du Stade Rennais :

S. Mandanda 4,5 : Après quelques dégagements approximatifs, le gardien français a concédé l'ouverture du score sur penalty (19e) après une faute sur Adrien Hunou dans la surface, avant d'encaisser un autre but avant la pause (42e).

H. Traoré 6,5 : Une bonne performance malheureusement entachée d'une grossière faute de marquage sur l'égalisation du SCO juste avant la pause (42e). Il s'est tout de même montré très disponible sur le plan offensif. Remplacé à la 84e par Lorenz Assignon.

C. Wooh 6: Peu en vue, mais prestation plutôt convaincante pour un retour à la compétition, lui qui n'avait plus joué depuis le 1er avril dernier lors de la défaite du SRFC face à Lens (1-0).

A. Theate 4,5 : S'il a encore prouvé cet après-midi qu'il était très bon dans le domaine aérien, le défenseur belge s'est rendu coupable de plusieurs dégagements manqués, et n'a pas vraiment rassuré dans le jeu au pied. Remplacé par Jeanüel Belocian à la 77e.

B. Meling 5 : Prestation plus que moyenne pour le défenseur norvégien, trop souvent à la peine défensivement, et très peu en vue sur le plan offensif.

B. Santamaria 4 : Comme souvent depuis son retour de blessure, Baptiste Santamaria a livré une prestation moyenne, avec plusieurs pertes de balle très largement évitable.

B. Bourigeaud 7 : Auteur de deux passes décisives, Benjamin Bourigeaud a nettement contribué à la victoire rennaise. Une prestation très aboutie pour l'ancien lensois.

F. Tait 5,5 : Match moyen pour le milieu rennais qui n'a pas toujours été juste techniquement, et souvent en retard à la récupération. Remplacé à la 55e minute par Lovro Majer.

J. Doku 8,5 : Très bon sur la totalité du match dans le repli défensive, l'ailier belge s'est offert un magnifique doublé, dont une sublime reprise de volée en début de seconde période. Remplacé à la 84e par Karl Toko-Ekambi.

A. Kalimuendo 4 : S'il a tenté de se rendre disponible pour ses coéquipiers, Arnaud Kalimuendo n'a pas brillé offensivement, et a raté une énorme occasion en seconde période, en mettant le ballon à côté des buts de Bernardoni alors que le but était vide.

A. Gouiri 7,5 : Il a remis le Stade Rennais dans le droit chemin à la 25e minute sur une belle talonnade. Derrière, l'ancien niçois s'est offert une passe décisive sur le premier but de Jérémy Doku à la 52e. Une belle performance pour l'attaquant rennais.