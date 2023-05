À l’instar de Lionel Messi et Marco Verratti, Neymar Jr songerait lui aussi à quitter le PSG cet été. Si la Pulga se dirige vers l’Arabie Saoudite, le Brésilien pourrait rester en Europe.

Mercato PSG : Neymar Jr et le Paris SG d’accord pour divorcer cet été

Sérieusement touché par les derniers événements, notamment la manifestation des supporters devant son domicile pour lui demander de partir cet été, Neymar Jr serait désormais ouvert à un départ du Paris Saint-Germain. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2027, l’attaquant de 31 ans serait à la recherche d’un nouveau club pour intégrer un projet ambitieux.

De son côté, le PSG, conscient que le gros salaire de l’international brésilien pourrait refroidir plusieurs de ses prétendants, serait disposé à négocier son transfert dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Après avoir tenté de le recaser ailleurs l’été passé, Luis Campos serait à nouveau en quête d’une porte de sortie pour lui. Et aux dernières nouvelles, une destination se préciserait de plus en plus pour Neymar Jr.

Mercato PSG : Neymar Jr en route pour la Premier League ?

En effet, selon les informations du média brésilien UOL Esporte, confirmées par RMC Sport, Neymar, un temps opposé à cette idée, serait désormais ouvert à cette idée. Peu de clubs européens sont toutefois susceptibles d'intéresser le partenaire de Kylian Mbappé. Le plus probable serait donc « qu'il prenne la direction de l'Angleterre où les courtisans sont nombreux, de Chelsea à Manchester United, en passant par Newcastle United, en Premier League », assure le média français.

De son côté, la chaîne américaine ESPN indique que le FC Barcelone n’aurait aucunement l’intention de se positionner pour tenter de rapatrier son ancien milieu offensif. Reste maintenant à connaître le nom du prochain club de Neymar et surtout le coût de son éventuel transfert.