Après la fameuse lettre de Kylian Mbappé, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a rencontré la mère de l’attaquant pour faire le point sur sa situation.

Mercato PSG : Kylian Mbappé veut rester sans prolonger

Dans un courrier adressé à la direction du Paris Saint-Germain il y a quelques semaines, Kylian Mbappé a annoncé qu’il ne lèverait pas son option d’une saison en plus pour prolonger son contrat jusqu’en juin 2025, ouvrant ainsi la porte à un départ libre l’été prochain. Interrogé par La Gazzetta dello Sport, l’international français de 24 ans a confirmé sa décision de rester à Paris la saison prochaine sans rallonger son bail.

« Je n’ai pas demandé à être vendu ou à aller au Real Madrid. J’ai seulement confirmé que je ne voulais pas activer l’option d’une saison supplémentaire dans mon contrat. Avec le PSG, on n’a jamais parlé de prolongation, mais je suis heureux de rester à Paris la saison prochaine », a confié le Champion du monde 2018. Mais le club de la capitale ne voit pas les choses de la même manière et Nasser Al-Khelaïfi s’est évertué à le faire comprendre en personne au clan Mbappé.

Mercato PSG : Kylian Mbappé sommé de faire connaître sa réponse rapidement

Avant de s’envoler pour Londres pour le premier Sommet ECA du football féminin qui démarre aujourd'hui, Nasser Al-Khelaïfi, président de l’association européenne, se serait entretenu avec Fayza Lamari, la mère et agente de Kylian Mbappé. Depuis le refus du joueur de prolonger automatiquement son contrat d’un an, le PSG a été très clair concernant sa situation : soit il accepte de prolonger dès maintenant ou il sera vendu cet été. Ce lundi, le journal Le Parisien confirme qu’à Doha, on n’imagine pas Mbappé quitter le Paris SG gratuitement dans douze mois. Et c’est ce message que Nasser Al-Khelaïfi a tenu à faire passer à sa mère.

« Avec diplomatie, il lui a fait comprendre qu’il était dans l’intérêt de tous que la situation soit clarifiée le plus vite possible », assure le quotidien régional qui précise le patron des Rouge et Bleu « n’a fixé aucune date butoir » au clan Mbappé parce que « s’il accepte d’ajouter une année de plus à son bail parisien, il peut très bien le faire ultérieurement, dans des termes et des conditions qu’il conviendra de renégocier. »

Si l’ancien joueur de l’AS Monaco décidait finalement de partir cet été, le Paris SG n’envisage pas de le lâcher pour moins de 200 millions d’euros. Selon la presse espagnole, le Real Madrid reste en embuscade dans ce dossier et attend la décision finale du joueur avant de passer à l’action.