Mercato : PSG-Barça, nouvelle guerre pour Xavi Simons

La rivalité sportive entre le PSG et le Barça ne cesse de s’agrandir et le dossier Xavi Simons ne devrait pas l’alléger ors de ce mercato. Si les accrochages sur le terrain restent équilibrés, le mercato lui révèle une réalité carrément en faveur du club de la capitale française. Cet été, la bataille reprend de plus belle avec les velléités des dirigeants espagnols.

Une lutte tenace entre le Barça et le PSG

Le PSG et le FC Barcelone sont désormais l’une des plus grandes rivalités sur la scène européenne. Déjà parce qu’ils se sont affrontés à maintes reprises ses dernières saisons en Ligue des Champions, notamment avec la mythique Remontada du Barça (6-1) et la récente Remontée du PSG (1-4) cette saison. Mais la rivalité va bien au-delà du terrain, elle se poursuit sur le marché des transferts où ces deux équipes se livrent un combat sans merci.

C’est un fait, depuis plusieurs années, le PSG et le Barça lorgnent sur les mêmes joueurs. Si sur le terrain c’est plutôt équilibré avec les récentes victoires du club de la capitale, au niveau du mercato, le club francilien a souvent eu l’avantage. Que ce soit sur les dossiers Thiago Silva (2013), Marquinhos (2016), Verratti (2017) ou encore Adrien Rabiot (2019), le PSG impose sa loi au catalan grâce au portefeuille financier plus qu’impressionnant de ses propriétaires, les Qataris de QSI.

Le PSG sabote encore le mercato du Barça

Puissance financière aidant, le PSG va de nouveau faire mordre la poussière au FC Barcelone cet été. Les dirigeants parisiens ont même réussi à faire leurs courses au Barça avec le jeune Kays Ruiz et, plus récemment, Arnau Tenas. Mais le coup de grâce reste la venue de Leo Messi en 2021. L’ancienne légende du club espagnol était libre de tout contrat et ses dirigeants d’alors faisaient tout pour le prolonger. Mais avec une offre mirifique, Paris n’avait eu aucun mal à débaucher la Pulga, ce qui est définitivement devenue une dent gardée par les supporters espagnols contre le club parisien.

L’histoire se répète à nouveau cet été avec le cas Xavi Simons. Selon le quotidien Sport, le coach blaugrana, Xavi, serait très intéressé par le joueur néerlandais du Paris SG. Mais cette destination ne serait pas possible à cause des mauvaises relations entre les deux clubs. Même si le principal intéressé hésite, Luis Enrique, est déterminé à ramener le jeune prodige dans la capitale française.

Xavi Simons, véto de Luis Enrique ?

Pour l’histoire, Xavi Simons appartient au Paris Saint-Germain qui l’a prêté au RB Leipzig pour lui permettre de glaner du temps de jeu. Et cette expérience s’est avérée fructueuse puisque le natif d’Amsterdam s’est imposé comme un joueur au talent indiscutable. Dès lors, la direction du PSG veut récupérer son joueur, mais l’intéressé ne semble pas sûr de vouloir revenir à Paris.

Xavi ne serait d’ailleurs pas contre l’idée de rejoindre le Barça où le PSG l’avait récupéré lorsqu’il était encore en formation. Si nos confrères de Blaugranas, annoncent une ouverture du club parisien à cette possibilité, la vérité est que Luis Enrique ne compte pas laisser se faire cette opération. L’entraîneur parisien apprécie ce joueur qu’il aimerait faire revenir à Paris, surtout avec les nombreux départs à venir de joueurs de son équipe au mercato estival.