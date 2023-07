Avec l’incertitude qui plane sur l’avenir de Kylian Mbappé, le PSG s’active sur le marché des transferts pour mettre la main sur une nouvelle star offensive.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé pour remplacer Kylian Mbappé ?

En marge de la présentation officielle de Luis Enrique au poste d’entraîneur, Nasser Al-Khelaïfi a ouvertement confirmé que le Paris Saint-Germain pourrait se renforcer cet été avec des joueurs français. « Nous serions fiers d'accueillir des Français. Il y en a quelques-uns qui vont arriver. Nous avons construit un centre d'entraînement pour ne plus avoir que des joueurs français dans le futur, de compter sur les meilleurs talents franciliens », a déclaré l’homme d’affaires qatari dans des propos rapportés par le quotidien Le Parisien.

Et alors que Kylian Mbappé pourrait quitter les rangs du PSG cet été, Foot Mercato assure qu’un autre international français pourrait débarquer pour lui succéder au sein de l’équipe de Luis Campos la saison prochaine. En effet, selon les informations relayées ce jeudi par le média sportif, les dirigeants parisiens auraient jeté leur dévolu sur Ousmane Dembélé en cas de départ de Kylian Mbappé. Le portail francilien explique que Luis Enrique serait un grand fan du milieu offensif du barça, qui serait à ses yeux le meilleur joueur à son poste.

Si le capitaine de l’équipe de France venait ainsi à rejoindre le Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos seraient prêt à lever la clause libératoire de Dembélé fixée à 50 millions d’euros jusqu’au 31 juillet prochain, et « à proposer un salaire conséquent », à l’ancien ailier du Stade Rennais. Mais il faudrait déjà convaincre le principal concerné de revenir en Ligue 1, ce qui ne semble pas vraiment être sa première option.

Ousmane Dembélé prêt à quitter le FC Barcelone cet été ?

Récemment interrogé par Marca sur les nombreuses rumeurs l’associant régulièrement au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a rapidement fermé la porte aux Rouge et Bleu avec lesquels il n’y aurait d’ailleurs jamais rien eu. « Une arrivée au PSG ? Je ne sais pas pourquoi on parle autant du PSG. Cela doit être parce que c’est un club français. Mais il n’y avait rien et il n’y a rien avec le PSG », a confié le champion du monde 2018. Reste maintenant à savoir si la possibilité de venir remplacer Kylian Mbappé dans le projet parisien pourrait lui faire changer d’avis d’ici le 1er septembre.