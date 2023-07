Ne souhaitant pas voir « le meilleur joueur du monde » quitter le PSG gratuitement, Nasser Al-Khelaïfi a fixé un tarif pour un éventuel transfert de Kylian Mbappé.

Mercato PSG : Kylian Mbappé disponible pour 200M€

En marge de la présentation officielle de son nouvel entraîneur Luis Enrique, le président du Paris Saint-Germain a profité de cette conférence de presse pour annoncer sa position concernant l’avenir de Kylian Mbappé. « Ma position est très claire. Je ne veux pas me répéter à chaque fois : si Kylian veut rester, on veut qu’il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde. C’est impossible », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi.

Mais à quel tarif le récent champion de France serait-il prêt à laisser filer le meilleur buteur de l’histoire des Rouge et Bleu ? Ce jeudi, RMC Sport révèle que le PSG attendrait au moins 200 millions d’euros dans ce dossier. « Pour Paris, il faudra un montant de transfert d’environ 200 millions d’euros, la somme toujours attendue aujourd’hui par Nasser Al-Khelaïfi. Pour Mbappé, il faudrait l’équivalent financier de sa dernière année de contrat (qui est énorme notamment avec diverses primes très élevées) », assure le média francilien. Mais le club espagnol est-il prêt à s’aligner sur une telle somme pour s’offrir les services de l’attaquant de 24 ans ?

Le Real Madrid financièrement limité pour Kylian Mbappé ?

Mercredi soir, le journaliste Anton Meana expliquait sur le plateau de l'émission El Larguero que « le Real Madrid ne va pas répéter l'erreur d'il y a deux ans. Si le PSG ne lui fixe pas un prix, le Real Madrid ne fera pas d'offre » concernant un éventuel transfert de Kylian Mbappé. Mais RMC Sport révèle que Florentino Pérez et les siens sont incapables en l’état actuel des choses de s’aligner sur les exigences du Paris Saint-Germain dans cette affaire.

« En l’état, c’est clair et net, cela ne passera pas financièrement pour le Real Madrid. Le club madrilène ne peut pas faire des folies énormes notamment à cause de son investissement de 900 millions injectés ces derniers mois dans son nouveau stade », indique le média sportif. S’il ne parvient pas à convaincre son joueur de signer un nouveau bail, le PSG sera bien obligé de faire un effort financier s’il ne veut pas voir Kylian Mbappé partir gratuitement dans douze mois.