Toujours à la recherche de son numéro 9 de renom, le PSG travaille sur plusieurs dossiers et a reçu une incroyable nouvelle pour Gonçalo Ramos.

Mercato PSG : Benfica est vendeur pour Gonçalo Ramos

C'est le dossier prioritaire depuis plusieurs semaines pour Luis Campos et le Paris Saint-Germain. Afin d'avoir une équipe complète et solide, le directeur sportif du PSG veut faire venir un attaquant de classe mondiale sur le front de l'attaque parisienne. Mais pour le moment, les pistes étudiées sont complexes, notamment à cause d'une concurrence très élevée.

Toujours dans l'espoir de signer Harry Kane, le club de la capitale fait face au Bayern Munich pour l'attaquant anglais, et le pensionnaire de Bundesliga est la destination prioritaire du joueur de Tottenham. En ce qui concerne Randal Kolo Muani, l'ancien nantais, pisté par le PSG, est bien parti pour rester une saison de plus à l'Eintracht Francfort.

L'autre option étudiée par Luis Campos concerne Gonçalo Ramos, l'attaquant du Benfica Lisbonne. Et ce mardi, une nouvelle plus que positive est tombée au PSG, puisque le club portugais est enclin à laisser partir son jeune prodige cet été, d'après les informations du média O Jogo. Toutefois, les dirigeants lisboètes ne comptent pas brader leur joueur et voudraient récupérer au moins 80 millions d'euros.

Le PSG prêt à formuler une offre de 80 miillions d'euros

Il y a quelques jours, la presse portugaise annonçait que le PSG s'apprêtait à formuler une offre de 80 millions d'euros pour convaincre le Benfica Lisbonne de libérer Gonçalo Ramos. Et maintenant que le club portugais est vendeur, les choses devraient considérablement s'accélérer dans les prochains jours.

Auteur de 27 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, Gonçalo Ramos est un prodige en devenir. Âgé de seulement 22 ans, il s'était également fait remarquer aux yeux du monde entier pour son incroyable triplé en Coupe du monde avec le Portugal à l'occasion des huitièmes de finale face à la Suisse (6-1).