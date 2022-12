PSG Mercato : Gonçalo Ramos, le Benfica livre un indice à Campos

Publié par JEAN-LUC D le 12 décembre 2022 à 13:31

Si le PSG espère l’arrivée d’un pivot cet hiver, Luis Campos pense que Gonçalo Ramos possède le profil idéal. Mais le Benfica ne semble pas du même avis.

Auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 4 matches de Coupe du Monde, Gonçalo Ramos affole déjà les plus grands clubs européens. Si Manchester United le voit comme le digne héritier de Cristiano Ronaldo, le Paris Saint-Germain serait aussi très intéressé par le feu follet avant-centre du Benfica Lisbonne. À la recherche d’un attaquant capable d’évoluer en pivot pour permettre plus de liberté à Kylian Mbappé sur le terrain, le club de la capitale souhaiterait recruter l’international portugais de 21 ans. Néanmoins, la mission s'annonce compliquée pour le faire venir dès cet hiver.

PSG Mercato : Pas de départ pour Gonçalo Ramos cet hiver

Pur produit du centre de formation du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos est rapidement parvenu à faire oublier l’international uruguayen Darwin Nunez, qui a rejoint les rangs de Liverpool l’été passé contre un chèque de 80 millions. Disposant d'une clause libératoire de 120 millions d'euros, le natif d’Olha coûte cher et cela place son club formateur en position de force. D’ailleurs, son président ne compte pas lui accorder de bon de sortie en janvier. De passage sur le plateau de Benfica TV à l'occasion des 14 ans de la chaîne, Rui Costa a annoncé la couleur pour le prochain mercato hivernal, concernant notamment la situation de Gonçalo Ramos.

« Ce que je promets et assure à nos supporters est ce que j'ai fait en début d'année : c'est un projet sportif, pas un projet financier. Heureusement, nous n'avons pas de problèmes financiers en ce moment, et nous n'avons pas besoin de vendre des joueurs pour faire face à quoi que ce soit financièrement. Nous allons essayer de faire des ajustements qui peuvent être bénéfiques pour le groupe. Nous avons un seul objectif, celui de faire une saison gagnante, et en tant que telle, ce que je peux garantir, c'est qu'en janvier, aucun joueur qui est actuellement fondamental pour le groupe ne partira », a lancé l’ancien international portugais.

Le PSG est donc prévenu.