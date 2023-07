Face à la volonté de Kylian Mbappé de quitter librement le PSG l'an prochain, les dirigeants envisagent de mettre l'attaquant français sur le banc.

Mercato PSG : Kylian Mbappé condamné au banc de touche ?

Toujours dans l'optique de quitter gratuitement le Paris Saint-Germain l'été prochain, Kylian Mbappé suscite la colère de ses dirigeants, notamment celle de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG a fixé la date du 31 juillet à l'attaquant français pour que ce dernier prolonge son contrat avec le club de la capitale.

En cas de refus, une porte de sortie serait étudiée par la direction parisienne pour vendre son attaquant dès cet été. Mais avec son prix et son salaire astronomique, il sera bien difficile de trouver des prétendants prêts à lâcher 200 millions d'euros à un an de la fin de son contrat. De ce fait, si le PSG ne parvient pas à s'en séparer, il envisage de faire payer à Kylian Mbappé son attitude jugée irrespectueuse en interne. D'après les informations révélées par The Athletic ce mercredi, les dirigeants parisiens envisagent d'exclure Kylian Mbappé en le condamnant à rester sur le banc la saison prochaine dans le but de le forcer à prendre une décision sur son avenir.

Kylian Mbappé reste campé sur ses positions

Kylian Mbappé ne semble pas vraiment effrayé par les menaces de son club à son égard. Selon les informations d'AS, l'attaquant français n'a pas l'intention de changer d'avis, et est déterminé à aller au bout de son idée, à savoir quitter le Paris Saint-Germain librement l'été prochain. Le média espagnol explique que le natif de Bondy sait pertinemment qu'il est en position de force par rapport à ses dirigeants, et pas question pour lui de ne pas en profiter. La tension n'est donc pas prête de redescendre entre Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé, qui doivent se rencontrer prochainement pour faire le point sur la situation actuelle.