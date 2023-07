Toujours en quête de nouvelles ressources pour le développement de la marque PSG, Nasser Al-Khelaïfi a négocié un deal intéressant pour le club parisien.

La tournée d’été au Japon va rapporter gros au PSG

Alors que tous les internationaux ont fait leur retour à l’entraînement ce lundi, le Paris Saint-Germain prépare désormais sa tournée d’été au Japon. Mais le nouvel entraîneur Luis Enrique n’a pas convié tout le monde à ce voyage d’exhibition en Asie. Tous les blessés, notamment Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele, resteront dans la capitale française pour continuer leurs soins, à en croire L’Équipe. Par contre, Neymar, qui revient de plusieurs mois de blessure, sera de la partie avec le reste de l’effectif du PSG.

Ce lundi, le journal sportif révèle que cette tournée va rapporter gros au club francilien puisque Nasser Al-Khelaïfi et les siens vont encaisser un chèque de 20 millions d’euros pour son expédition au Japon. Cette tournée sera donc l’une des plus lucratives de l’histoire pour un club de football. Et ce n’est pas tout puisque ce montant pourrait encore augmenter si le capitaine Marquinhos et ses partenaires font un tour en Corée du Sud début août. Après la signature du milieu offensif Kang-in Lee cet été, le Paris SG espère disputer un match amical dans cette partie du globe.

Le programme du PSG pour la tournée au Japon

Au Japon, Luis Enrique et ses joueurs affronteront Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers du club saoudien d’Al-Nassr, le 25 juillet à Nagai (12h20). Trois jours après, le Paris Saint-Germain affrontera Cerezo Osaka, toujours à Nagai (12h20), ensuite viendra l’Inter Milan, l’ancien club de Milan Skriniar, le 1er août à Tokyo (12h20).

Avec le report du Trophée des Champions, la bande à Kylian Mbappé disputera une rencontre amicale dans le pays de Kang-in Lee, en Corée du Sud, après ses trois matches au Japon. En Ligue 1, le PSG lancera sa nouvelle saison au Parc des Princes le 12 août face au FC Lorient.