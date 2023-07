Alors qu'il fait partie des pistes explorées par Luis Campos ces dernières semaines, Randal Kolo Muani pourrait bientôt être fixé sur son avenir.

Mercato PSG : Tottenham piste Randal Kolo Muani pour remplacer Kane

Le PSG attend toujours de trouver son numéro 9 de classe mondiale sur ce mercato estival. Désireux de s'attacher les services d'Harry Kane, les dirigeants parisiens font face à la concurrence du Bayern Munich, qui est la destination privilégiée à l'heure actuelle de l'attaquant anglais. En parallèle, Luis Campos étudie d'autres pistes afin d'avoir une solution de secours en cas d'échec avec l'attaquant des Spurs. Le nom qui revient assez souvent au sein du club de la capitale est celui de Randal Kolo Muani.

Auteur d'une saison plus que convaincante avec l'Eintracht Francfort, l'attaquant français pourrait être amené à quitter la Bundesliga dans les semaines à venir, et Paris semblait être une destination probable. Mais ce lundi, Sacha Tavolieri a fait une nouvelle révélation qui ne devrait pas faire les affaires du PSG. En effet, le journaliste a indiqué que Tottenham ferait de Randal Kolo Muani une cible prioritaire en cas de départ d'Harry Kane cet été, et les discussions avec l'entourage du joueur formé au FC Nantes auraient d'ores et déjà débuté.

Les prochains jours s'annoncent décisifs pour Luis Campos

Il était attendu sur ce mercato estival, et Luis Campos répond présent pour le moment. Le PSG est très actif, et signe des joueurs de qualité à l'image de Lucas Hernandez ou encore Milan Skriniar. Mais là où les supporters attendent Luis Campos au tournant concerne le dossier du numéro 9. Le club de la capitale se doit d'avoir un joueur de renommée mondiale sur le front de l'attaque, surtout en cas de départ de Kylian Mbappé.

Entre Harry Kane et Randal Kolo Muani qui sont les deux cibles prioritaires du PSG, la préférence tourne à l'avantage de l'attaquant anglais en interne. Mais le Bayern Munich semble plus proche de s'attacher les services du buteur des Spurs, ce qui viendrait constituer un nouvel échec pour Luis Campos. Pire encore, maintenant que Tottenham a coché le nom de Randal Kolo Muani pour remplacer l'attaquant anglais, le PSG pourrait voir ses pistes offensives lui passer sous le nez cet été. Un scénario inconcevable pour les supporters parisiens.