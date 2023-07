Alors que les joueurs du PSG sont actuellement en stage au Japon, des premiers signes d'inquiétude apparaissent en vue de la saison prochaine.

PSG : Le match face à Al-Nassr a créé quelques doutes

Dans une rencontre très pauvre en occasion de but, le PSG et Al-Nassr se sont quittés sur un score vierge (0-0). Au cours de la rencontre, l'attitude de Luis Enrique n'est pas passée inaperçue. Le nouvel entraîneur a laissé échappé quelques gestes d'humeur et d'agacement sur certaines situations de jeu, pas vraiment rassurant quand on sait que la saison n'a pas encore commencé. Autre point inquiétant, la pauvreté du secteur offensif du Paris saint-Germain. Privé de Kylian Mbappé pour ce stage au Japon, l'attaque parisienne était composée de Carlos Soler, Marco Asensio et Noha Lemina au coup d'envoi de la rencontre, et seul le dernier cité a été en mesure de se montrer dangereux par moment.

Il est donc évident que l'effectif de Luis Enrique n'est pas au complet, et manque cruellement d'un attaquant de pointe, et ça, le technicien espagnol ne l'avait sans doute pas anticipé au moment de signer au PSG. Car oui, il est évident que l'ancien sélectionneur de la Roja s'attendait à avoir à sa disposition le meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé. Mais quelques semaines plus tard, force est de constater que l'attaquant français est mis à l'écart suite à son refus de prolonger, et cela impacte de manière considérable l'effectif de l'entraîneur parisien.

Luis Enrique ne s'exprimera pas avant le retour de la Ligue 1

Il aurait pu s'exprimer à l'issue de la tournée au Japon pour tirer un premier bilan. Mais avec tout ce qui se passe actuellement, notamment à propos de Kylian Mbappé, Luis Enrique ne passera devant la presse que lors de l'avant-match face au FC Lorient prévu le 12 août prochain pour la reprise de la Ligue 1, d'après L'Équipe. La direction parisienne veut épargner un maximum son nouvel entraîneur de toutes les interrogations des médias, afin que celui-ci reste pleinement concentré sur la pré-saison du PSG, tout en évitant de le mettre dans l'embarras sur le sujet Kylian Mbappé.