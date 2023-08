Après Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani est la prochaine cible du PSG et Nasser Al-Khelaïfi prépare bien l’arrivée de l’attaquant de l’Eintracht Francfort.

Mercato PSG : Première offre de Paris refusée pour Randal Kolo Muani

Après avoir enregistré la signature d’Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone contre un chèque de 50 millions d’euros, le Paris Saint-Germain rêve encore de Randal Kolo Muani, attaquant de 24 ans de l’Eintracht Francfort et de l’équipe de France, ainsi que le prometteur ailier de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola (20 ans). Impressionnant la saison passée, en Bundesliga, Kolo Muani a terminé parmi les meilleurs buteurs et passeurs du championnat allemand.

Pour le Paris SG, il constitue le renfort idéal pour évoluer aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. D’après les informations du journaliste Florian Plettenberg de Sky Sport, le champion de France en titre aurait formulé une première offre de 65 millions d’euros, mais refusée par la direction de l’Eintracht Francfort. Déterminé à s’offrir les services de l’ancien attaquant du FC Nantes, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à revenir à la charge dans ce dossier.

Le Paris SG prépare une deuxième proposition pour Kolo Muani

Un seulement après avoir quitté le FC Nantes, Randal Kolo Muani pourrait faire son grand retour en Ligue 1 puisqu’il « veut rejoindre Paris à 100%. » Florian Plettenberg précise toutefois que « le PSG n'est pas disposé à payer les 100 M€ exigés par Francfort. » RMC Sport confirme aussi l’offre formelle de 65 millions d’euros, bonus inclus, refusée par le club allemand.

Loïc Tanzi du quotidien L’Équipe annonce, quant à lui, que Francfort a dit non à une enveloppe de 60M€+10M€ et espère entre 80 et 90 millions d’euros pour laisser partir Kolo Muani, qui a déjà donné son accord à Nasser Al-Khelaïfi pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028. Une deuxième offre va donc arriver pour le natif de Bondy.