Les discussions entre le Paris Saint-Germain (PSG) et l'Eintracht Francfort au sujet de la signature de Randal Kolo Muani ont atteint un stade avancé, et l'accord semble imminent. Le jeune buteur français est au centre de l'attention des plus grands clubs européens, notamment Manchester United, le Bayern Munich, et le Real Madrid. Cependant, Kolo Muani a choisi de rejoindre le PSG et a déjà trouvé un accord contractuel avec le club parisien.

La signature de Randal Kolo Muani à Paris bientôt bouclée

Randal Kolo Muani a récemment brillé sur le terrain en marquant un but crucial lors du barrage de la Conference League contre Levski Sofia. Cependant, en coulisse, les négociations entre le PSG et l'Eintracht Francfort se poursuivent pour finaliser un transfert dont le montant dépassera les 70 millions d'euros. La dernière offre du PSG, évaluée à 60 millions d'euros avec 10 millions d'euros de bonus, avait été rejetée par Francfort.

Selon Fabrizio Romano, malgré ce rejet initial, l'optimisme règne dans les deux camps. Les négociations se poursuivent avec l'espoir de parvenir à un accord dans les prochains jours concernant le montant du transfert. Pour Francfort, il devient de plus en plus évident que prolonger ces négociations ne servirait plus leurs intérêts, car le club allemand est déjà en train de planifier la succession de Kolo Muani.

Hugo Ekitike est l'une des cibles privilégiées de Francfort pour combler le vide potentiel laissé par Muani. Cependant, la situation a évolué, car l'attaquant parisien a suscité un intérêt en Premier League avec West Ham, et en Serie A avec l'AC Milan. Ekitike pourrait maintenant envisager d'autres opportunités plutôt que de rejoindre Francfort, ce qui retire au Paris SG sa position de force dans les tractations pour Randal Kolo Muani.

Mercato PSG : Luis Campos refuse de faire des folies

Néanmoins, le PSG semble avoir le dessus dans cette affaire. Les dirigeants parisiens sont conscients que Francfort sera enclin à céder pour un montant d'environ 80 millions d'euros ou légèrement plus. Luis Campos a également conscience de la nécessité de rester prudent sur le montant de l'offre, car Kolo Muani, malgré son potentiel, reste un attaquant relativement inexpérimenté en compétitions européennes, notamment en Ligue des Champions.

En fin de compte, le transfert de Randal Kolo Muani au PSG semble de plus en plus probable. Tous les signes indiquent qu'un accord financier sera bientôt conclu, ce qui fera de l'attaquant la prochaine recrue majeure du club parisien. Les fans du PSG peuvent se préparer à accueillir un talent prometteur qui pourrait jouer un rôle clé dans les futures campagnes du club en Ligue 1 et en compétitions européennes.