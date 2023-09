Alors que le PSG va entrer dans une période cruciale avec le démarrage de la Ligue des Champions, une mauvaise nouvelle est imminente à Paris.

PSG : Verdict dans 48 heures pour Marco Asensio

Blessé vendrdi soir avec l'Espagne lors de la victoire 7-1 de la Roja en Géorgie, Marco Asensio s'apprête à prendre connaissance du verdict de sa blessure, tout comme le Paris Saint-Germain. Après avoir déclaré forfait samedi pour le match face à Chypre ce mardi, l'ancien attaquant du Real Madrid est rapidement revenu sur Paris pour passer des examens. Et d'après les informations dévoilées par France Bleu, le PSG devrait rapidement publier un communiqué médical pour en dire plus sur la gravité de la blessure de son joueur.

La source indique que ce communiqué devrait être publié jeudi dans l'après-midi, 24 heures avant la réception de l'OGC Nice au Parc des Princes pour la 5e journée de Ligue 1. À l'heure actuelle, l'inquiétude grandit au sein du club de la capitale, car après le Gym, Paris ira à Dortmund pour le début de la Ligue des Champions mardi prochain, avant la réception de l'OM, cinq jours plus tard.

Marco Asensio stoppé dans son élan

Cette blessure est un véritable coup dur en prévision pour le PSG et Luis Enrique. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Marco Asensio semble avoir retrouver son niveau, et s'est déjà montré décisif à plusieurs reprises. En 3 matchs de championnat disputés, l'ailier espagnol a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive.

Luis Enrique apprécie tout particulièrement le profil de son joueur, et l'a notamment utilisé en tant qu'attaquant de pointe sur les deux derniers matchs de Ligue 1, aux côtés de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé. Un pari payant, puisque Marco Asensio a marqué lors de ces deux rencontres, face à Lens (3-1), puis à Lyon (4-1).