Mercato : C’est fait ! Zabarnyi confirme son arrivée au PSG

Après plus de deux mois de négociations, le PSG touche au but pour Ilya Zabarnyi. Le défenseur central de Bournemouth a lui-même lâché un indice qui laisse à penser que son transfert au Paris SG est quasiment bouclé.

Mercato PSG : Plus que de petits détails à régler pour Ilya Zabarnyi

Particulièrement calme depuis le début de l’été, le mercato du Paris Saint-Germain va être agité dans les prochaines heures, notamment dans le sens des arrivées. D’après les dernières informations de Fabrizio Romano, Nasser Al-Khelaïfi, qui a personnellement pris le dossier en main, serait tout proche de finaliser l’arrivée du défenseur central de Bournemouth, Ilya Zabarnyi.

Le journaliste italien confirme l’accord entre le joueur de 22 ans et le PSG pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030, mais le président parisien doit encore régler quelques détails avec les dirigeants du club anglais.

Illia Zabarnyi likes @FabrizioRomano’s “Here we go soon” post on Instagram: 👀⏳ pic.twitter.com/lkzOPWxYJX — PSG Report (@PSG_Report) July 31, 2025

« Le Paris Saint-Germain se rapproche d’un accord avec Ilya Zabarnyi, c’est parti très bientôt ! Contact positif avec Bournemouth, petits détails à clarifier et ensuite Zabarnyi rejoindra le PSG. Accord conclu entre Zabarnyi et le PSG sur un contrat de 5 ans depuis mai, comme l’a rappelé Fabrice Hawkins », assure le spécialiste mercato, qui n’a donné aucune indication sur le montant de la transaction.

Cependant, diverses sources rapportent que le transfert de Zabarnyi au Paris SG devrait se conclure pour une somme comprise entre 65 et 70 millions d’euros. Et comme pour confirmer son arrivée imminente dans la capitale française, l’international ukrainien a « liké » la publication de Fabrizio Romano annonçant un accord proche entre le PSG et Bournemouth. Un petit geste du natif de Kiev qui confirme bel et bien son envie de rejoindre l’effectif de Luis Enrique.