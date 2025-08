OL : John Textor poursuivi pour une lourde dette

John Textor est dans de beaux draps. Un fonds d’investissement lui met la pression pour le remboursement d’une importante dette de 82 M€.

OL : Le fonds Iconic réclame une dette de 82 M€ à John Textor

John Textor a démissionné de la présidence de l’OL et il n’est plus le Président Directeur Général d’Eagle Football Group, société détentrice du club rhodanien. Il a été remplacé par Michele Kang à la tête de Lyon et du groupe américain. Cela, à la suite de la rétrogradation administrative des Gones en Ligue 2, le 24 juin 2025.

Une sanction finalement levée par la DNCG grâce à un nouveau bilan financier plus convaincant présenté par la nouvelle présidente et le nouveau Directeur Général, Michael Gerlinger. Retourné précipitamment au Brésil à la tête de Botafogo, un autre club d’Eagle Football, John Textor est poursuivi par un fonds d’investissements.

Selon les informations de L’Équipe, il doit rembourser une dette de 94 millions de dollars, soit 82 M€ à Iconic. Ce fonds souhaite en effet récupérer le montant investi lors du rachat de l’Olympique Lyonnais en décembre 2022. Surtout que le dirigeant américain n’est plus à la tête de Lyon. Iconic reproche également à John Textor ne n’avoir pas tenu ses promesses, notamment « la perspective d’une SPAC destinée à l’introduction en bourse en commun avec Eagle Football ».

Débouté en Amérique, Textor face à la justice Britannique

Selon la précision du quotidien sportif, l’homme d’affaires américain a été débouté devant la justice de son pays, il y a quelques jours, dans cette affaire. Désormais, le dossier doit être tranché par la justice britannique. John Textor est donc mis sous pression par Iconic pour cette lourde dette qui pourrait compromettre ses affaires.