En fin de contrat avec le Borussia Monchengladbach cet été, Marcus Thuram a choisi l’Inter Milan plutôt que le PSG. L’attaquant de 26 ans s’en est expliqué.

Mercato PSG : Marcus Thuram ne regrette pas son choix

Malgré une approche concrète du Paris Saint-Germain et la possibilité d’évoluer au quotidien avec ses compatriotes et coéquipiers en sélection, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, Marcus Thuram a préféré rejoindre les rangs de l’Inter Milan. Une décision que ne regrette pas l'attaquant formé à l’EA Guingamp puisqu’il n’était pas convaincu par le projet du PSG.

« Le PSG ? J'ai discuté avec beaucoup d'autres clubs. Ce n'était pas un choix facile. C'est un choix qui allait définir ma carrière. Je ne demande à personne de comprendre mon choix. Je sais pourquoi j'ai fait ce choix. Je sais que les gens qui connaissent le foot savent ce que représente l'Inter Milan, les joueurs immenses qui y sont passés. Quand on met ce maillot, on sent qu'on porte une histoire. Il y a un engouement extraordinaire, quand on croise des gens dans la rue, ils parlent tous du match qui arrive », a déclaré le fils de Lilian Thuram dans une interview accordée au journal L’Équipe ce dimanche avant d’évoquer la forte présence d’attaquants français à Paris.

Kolo Muani et Ousmane Dembélé n’ont pas influencé Marcus Thuram

Cet été, le Paris Saint-Germain a contacté plusieurs joueurs français pour construire autour de Kylian Mbappé sous la direction de Luis Enrique. Mais les présences de Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé, ses coéquipiers en équipe de France, ne l'ont pas fait changer d'avis. « Si j’ai eu des regrets quand j’ai vu Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé arriver au PSG ? Non pourquoi ? Parce que je m’entends bien avec eux ? Si je veux les voir, je vais en vacances avec eux (sourire). Ma carrière, elle, répond à une logique d'évolution. Je ne vais pas définir un choix de carrière en fonction de mes amis », a expliqué le vice-champion du monde.