Mercato: Accord total à 10M€, le PSG signe un coup de maître

Alors que les supporters attendent toujours de connaître l’identité de la première grosse recrue de ce mercato estival, le PSG continue de dégraisser l’effectif de Luis Enrique. Un accord total vient d’être annoncé dans ce sens.

Mercato : Le PSG se sépare d'un indésirable

De retour d’un prêt de six mois en Turquie, Milan Skriniar s’apprête à quitter définitivement les rangs du Paris Saint-Germain. Pas dans les plans de Luis Enrique, qui attend désormais Ilya Zabarnyi en provenance de Bournemouth, le défenseur central de 30 ans va retourner à Fenerbahçe. En effet, le journal L’Équipe assure ce mercredi que « le défenseur slovaque Milan Skriniar va s’engager dans les prochaines heures avec le club turc de Fenerbahçe, où il était prêté depuis janvier. »

Alors que les deux clubs négocient depuis plusieurs semaines, les pensionnaires du Şukru Saracoglu Spor Kompleksi touchent au but dans ce dossier. Le quotidien sportif précise que « le PSG et le club turc ont finalisé leur accord pour un transfert estimé à 10M€. » Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues, Skriniar a convaincu José Mourinho, coach du Fener, qui a fait le pressing auprès de sa direction pour obtenir son renfort pour la saison prochaine.

Toujours selon la même source, Milan Skriniar, sous contrat jusqu’en 2028 au PSG, « est attendu dans les prochaines heures à Istanbul pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec Fenerbahçe. » Une bonne affaire le Paris Saint-Germain qui a récupéré Milan Skriniar en tant qu’agent libre en juillet en 2023 en provenance de l’Inter Milan.