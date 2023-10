Enzo, 23 ans, originaire de Rennes. Passionné de football depuis mon plus jeune âge. J'ai rejoint l'équipe de Foot sur 7 en octobre 2022 après un s...

Mercato PSG : Kylian Mbappé n'a pas pris de décision sur son avenir

Le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle ce lundi. Annoncé partant l'été dernier vers le Real Madrid, l'attaquant français est finalement resté au PSG après un long bras de fer avec ses dirigeants. Écarté de la préparation estivale cet été, le natif de Bondy a accepté de renoncer à certaines primes pour pouvoir reporter le maillot du Parisi Saint-Germain.

Concernant l'été prochain, le flou persiste toujours autour de l'avenir de Kylian Mbappé. Les dialogues entre les différentes parties ont repris en fin de mercato, et l'espoir d'une prolongation n'est pas définitivement entériné. Selon les informations révélées par la Gazzetta dello Sport, le clan du numéro 7 parisien n'a pas encore la certitude que son joueur partira en 2024.

Les résultats du PSG seront déterminants

Toujours selon les informations du média italien, les résultats du PSG version Luis Enrique auront un rôle majeur à jouer dans l'avenir de Kylian Mbappé. Si les performances du club de la capitale sont positives dans les mois à venir, notamment en Ligue des Champions, l'attaquant français pourrait être tenté de prolonger l'aventure à Paris.

Toutefois, son entourage n'est pas vraiment du même avis, et reste toujours sceptique à l'idée de voir son protégé poursuivre l'aventure au Paris Saint-Germain. De plus, en cas d'une nouvelle prolongation, Kylian Mbappé mettrait de nouveau le Real Madrid de côté, et nul doute que cela lui fermerait les portes de la Maison Blanche de façon définitive. Reste à savoir ce que décidera de faire l'attaquant français à l'issue de la saison.