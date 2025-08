INFO Mercato Stade Rennais : Un défenseur quitte le SRFC !

Alors que Habib Beye attend encore des renforts pour la saison prochaine, le SRFC continue de dégraisser son effectif pour faire de la place dans le vestiaire. Ce vendredi, le Stade Rennais, a ainsi annoncé un départ dans le secteur défensif.

Mercato Stade Rennais : Mohamed Jaouab quitte le SRFC pour l’Espagne

Trois ans après sa signature au Stade Rennais, Mohamed Jaouab quitte définitivement les rangs du Stade Rennais et rejoint le Real Valladolid, en Division 2 espagnole. De retour d’un prêt d’une saison à Amiens, le défenseur central n’entre pas dans les plans de Habib Beye. L’international marocain va donc aller chercher du temps de jeu en Espagne.

Lisez aussi : Mercato Stade Rennais : Un accord pour le tansfert de Mohamed Jaouab

Le SRFC a annoncé ce vendredi le départ de son joueur, qui rejoint l’équipe de Valladolid. « Mohamed Jaouab va poursuivre sa carrière du côté de l’Espagne. Le défenseur, prêté à Amiens la saison passée, renforce le Real Valladolid. Merci Mohamed, bonne route ! », écrit le club breton sur son site internet.

Mohamed Jaouab va poursuivre sa carrière du côté de l'Espagne. Le défenseur, prêté à Amiens la saison passée, renforce le @realvalladolid.



Merci Mohamed, bonne route 🇪🇸 pic.twitter.com/Cx3bRsST9N — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 1, 2025

Le natif de Kasba Tadla, qui avait signé au SRFC en 2022, restait sur deux prêts consécutifs à Amiens (Ligue 2), avec qui il avait joué 38 matches officiels en deux saisons. À Rennes, par contre, Jaouab n’a disputé aucun match officiel, même s’il avait fait quelques apparitions sur le banc en 2023.

À voir

Mercato OM : Marseille prend une décision pour Balerdi

Lisez aussi : Mercato Stade Rennais : Beye vire publiquement un attaquant

Le compatriote d’Achraf Hakimi du PSG a porté le maillot rouge et noir avec l’équipe réserve en 2022-2023 (18 matches en National 2) et en première partie de saison 2023-2024 (six matches en National 3), avant d’être prêté pour la première fois à Amiens.