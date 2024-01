La dernière sortie de Kylian Mbappé après la finale du Trophée des Champions a résonné jusque dans les locaux du Real Madrid.

Mercato PSG : Kylian Mbappé aurait agacé le Real Madrid

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est dans le viseur de plusieurs géants du football européen. Le plus en vue est sans doute le Real Madrid qui tente le tout pour le tout pour s'offrir l'attaquant de 25 ans. Même si le club espagnol met la pression pour faire craquer le Bondynois, Mbappé n'a nullement l'intention de céder. Il prend tout son temps pour trancher pour son avenir comme il l'a fait savoir après avoir remporté le trophée des Champions, le troisième de sa carrière au PSG. L'international français a clairement fait savoir qu'il n'a pas fait de choix mais la déclaration qui a sans doute fait trembler le Real Madrid est relative à l'accord annoncé par KM7 avec Nasser Al-Khelaifi. Il a assuré que l'accord passé avec le dirigeant du PSG protège tout le monde, peu importe sa décision. Des propos qui auraient agacé du côté du Real Madrid, qui l'a mal pris.

Kylian Mbappé, pas une urgence pour le Real Madrid

Le Real Madrid est à la trousse de Kylian Mbappé et souhaite l'attirer dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Mais en Espagne, on ne semble pas faire de l'international français une urgence. Selon Josep Pedrerol de l’émission El Chiringuito, les dirigeants de la Casa Blanca n'ont pas caché leur surprise face à la déclaration fracassante de l'attaquant de 25 ans. Cependant, malgré le grand intérêt pour le capitaine de l'équipe de France, les Merengue ne voient pas la signature de Mbappé une nécessité. En interne, on est plutôt satisfait des rendements des nombreux talents présents dans le club cher à Florentino Pérez, lui qui a surtout réussit le coup Jude Bellingham.