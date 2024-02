Mercato PSG : Mbappé annonce son départ, la réaction du Real Madrid

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il quittera le PSG au terme de la saison. Grand favori pour l’accueillir, le Real Madrid a commenté cette décision.

Mercato PSG : C’est terminé entre Kylian Mbappé et le Paris SG

Arrivé à l’été 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé ne devrait plus être un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. D’après RMC Sport, l’attaquant de 25 ans a finalement rencontré son président Nasser Al-Khelaïfi pour lui annoncer qu’il ne signera pas un nouveau bail en faveur des Rouge et Bleu. Conscient de cette éventualité, l’état-major du PSG n’aurait même pas attendu l’annonce du natif de Bondy pour préparer l’avenir.

« Il y a déjà des plans pour faire signer de nouveaux joueurs. Nous allons prolonger Warren Zaïre-Emery (sous contrat jusqu’en 2025 et qui va être mis en avant par le club) et nous avons les moyens d’avoir une équipe qui sera très compétitive », assure en interne le club parisien, selon Fabrizio Romano.

De son côté, le journaliste Fabrice Hawkins indique que, même si rien n’est encore signé, le Real Madrid est le grand favori pour obtenir la signature du Champion du monde 2018. Pour autant, Florentino Pérez, le président des Merengues entend bien faire les choses dans ce dossier.

Le Real Madrid refuse d’humilier le Paris S

En effet, d’après les renseignements obtenus par le journaliste Fred Hermel, la direction du Real Madrid compte respecter le Paris Saint-Germain malgré l’arrivée de Kylian Mbappé en tant qu’agent libre.

« Ce qu’on m’avait dit il y a plusieurs semaines, c’est que le Real aimerait l’annoncer en avril-mai, pas avant, à cause du risque de confrontation en Ligue des Champions. On me dit que le Real ne veut surtout pas humilier le PSG dans cette histoire. Le club veut considérer que ce n’est pas le Real qui pique Mbappé au PSG, mais Mbappé qui quitte son club au bout de sept ans et qui est libre », a expliqué le correspondant de RMC Sport en Espagne.

Toujours selon la même source, la Maison-Blanche n’a pas encore trouvé d’accord avec le clan Mbappé, même si les médias espagnols évoquent un contrat de six saisons avec un salaire annuel de 50 millions d’euros.