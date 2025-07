Mercato FC Nantes : Kita craque pour un roc brésilien !

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita est à fond sur un nouveau dossier en Turquie. Un défenseur brésilien attise les convoitises des Canaris pendant ce mercato estival.

Mercato FC Nantes : Kita fonce sur un défenseur brésilien

Le FC Nantes est très chaud sur le marché des transferts cet été. Dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées, on observe beaucoup de mouvements pendant ce mercato estival. Le président des Canaris, Waldemar Kita n’est pas encore satisfait et continue de chercher de nouvelles pépites.

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, un nouveau nom circule dans les couloirs de la Beaujoire depuis quelques jours pour renforcer la ligne défensive de l’équipe nantaise. Le défenseur brésilien, Rodrigo Becao est l’une des priorités des dirigeants nantais. Il évolue actuellement à Fenerbahçe en Turquie et est très solide en défense.

Cette saison, Rodrigo Becao a contracté des blessures notamment une rupture d’un ligament et n’a pas pu combler les attentes. Le Brésilien a disputé 15 matches avec son club, a inscrit un but et délivré une passe décisive. Le crack brésilien est désormais opérationnel et peut continuer à évoluer au haut niveau.

Le FC Nantes est tombé sous son charme et bouge les lignes pour le déloger de la Turquie. La porte est ouverte pour le départ de Rodrigo Becao. Le seul problème est la rude concurrence. Des clubs comme l’Udinese et l’Atalanta Bergame sont sur le coup et pourraient damer le pion au FCN. Le crack brésilien est évalué à 5,5 millions d’euros par Transfertmarkt.