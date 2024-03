Le RC Lens perd un cadre en sélection !

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour le RC Lens. Un cadre de l’équipe de Franck Haise a contracté une blessure lors de cette trêve internationale.

Coup dur pour le RC Lens !

Le meneur de jeu polonais, Przemyslaw Frankowski est sorti sur blessure le jeudi 21 mars 2024 lors de la demi-finale des barrages pour l’Euro 2024 contre l’Estonie. Il a été l’un des artisans de la large victoire de la Pologne (5-1). C’est d’ailleurs lui qui a ouvert le score dès la 22e minute de jeu. Mais il n’a pas pu terminer le match. Il est contraint de quitter ses coéquipiers à la pause à cause d’une blessure.

La sélection polonaise n’a pas encore donné de détails sur la blessure du piston gauche des Sang et Or. Przemyslaw Frankowski est incertain pour la finale des barrages contre le Pays de Galles, mardi prochain. Ses coéquipiers en sélection, Piotr Zielinski, Jakob Piotrowski, et Sebastian Szymanski ont également participé à ce festival de buts. Martin Vetkal a inscrit l’unique but de l’Estonie.

Przemyslaw Frankowski absent face à Lille ?

Le RC Lens doit craindre une grave blessure pour son joueur polonais avant le derby face au LOSC Lille pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 juste après la trêve internationale. Le technicien du RC Lens, Franck Haise a déjà enregistré une suspension avant ce choc. Il va composer sans le défenseur Abdukodir Khusanov. Ce dernier brille également en sélection durant ce rassemblement international.

La commission de discipline de la LFP lui a infligé une sanction pour accumulation de carton jaune. Le défenseur ouzbek a écopé d’un carton jaune suite à une faute à la 7e minute lors de la rencontre face au Stade Brestois le samedi 9 mars 2024. Ce carton jauge lui vaut une suspension pour le match face au LOSC Lille pour le compte de la 27e journée du championnat de France. Abdukodir Khusanov a pris trois cartons jaunes en 10 matchs de Ligue 1 et Coupe de France.