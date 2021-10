RC Lens Mercato : Frankowski, un détail l’a motivé à signer au RCL

Publié par ALEXIS le 29 octobre 2021 à 12:57

Recrue estivale du RC Lens, Przemyslaw Frankowski apprécie son intégration rapide dans le Nord. Revenu sur les coulisses de son transfert, il avoue qu’un détail important l’a poussé à signer avec le club Artois.

RC Lens : Frankowski séduit par l'ambiance du Stade Bollaert

Przemyslaw Frankowski fait partie des recrues estivales du RC Lens. Il s’est engagé avec le club nordiste le 5 août dernier, en provenance de Chicago Fire en Major League Soccer (MLS). Les Lensois ont sorti un chèque de 2,3 M€ pour le recruter. En conférence de presse d’avant-match contre l’OL, samedi (21h), le milieu gauche a évoqué son intégration facile à Lens.

« Lorsque je suis arrivé au RCL, j’ai été très bien accueilli, les contacts avec les joueurs et les dirigeants ont été très chaleureux », a-t-il apprécié. Tout comme l’animation des supporters au sein du Stade Bollaert. « On m’avait dit que l’ambiance à Lens était bonne, je confirme. J’aime bien ce que les supporters nous apportent. L’ambiance de Bollaert est très bonne », a confié Przemyslaw Frankowski.

La recrue du RCL se réjouit du soutien de la communauté polonaise

Un autre facteur a achevé de convaincre ce dernier de s’engager avec les Sang et Or. C’est la présence d’une communauté polonaise dans la cité du Nord. « En signant au RC Lens, je savais qu’il y avait une communauté polonaise aux alentours du club. Et cela me fait vraiment plaisir d’être applaudi par mes compatriotes », s’est réjoui l’international polonais. En 11 matchs de Ligue 1 disputés sous le maillot des Lensois, Przemyslaw Frankowski a marqué 3 buts et offert autant de passes décisives. Lors de ses apparitions en championnat, il a été titulaire 8 fois. Le N°29 fait donc partie des joueurs sur qui Franck Haise compte pour finir à une place qualificative pour la coupe d'Europe cette saison.