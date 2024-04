Coup dur pour le Stade Brestois avant le choc face à l’OL !

Le Stade Brestois reçoit une mauvaise nouvelle avant le choc face à l’Olympique lyonnais le 14 avril 2024 en Ligue 1. Deux cadres manqueront cette rencontre.

Le Stade Brestois vise la Ligue des Champions

L’Olympique lyonnais accueille le Stade Brestois pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Les Gones marchent sur l’eau depuis l’arrivée du technicien français, Pierre Sage. En grande difficulté au début de la saison, l’OL a relevé la tête et il enchaîne les victoires sous la houlette du coach français. L’OL pointe à la 10e place au classement en championnat et pourrait se maintenir dans l’’élite à la fin de cette saison. Les statistiques des Lyonnais sont impressionnantes. Sur les 18 derniers matchs de l’OL toutes compétitions confondues, Pierre Sage et ses hommes ont remporté 15 victoires, et ont essuyé trois défaites.

En Coupe de France, les Gones font un bon parcours. Ils ont réussi à éliminer le LOSC Lille (2-1) et le RC Strasbourg aux tirs au but et Valenciennes le mardi 2 avril 2024 en demi-finale. L’OL rejoint la finale et attend le Paris Saint-Germain ou le Stade Rennais.

De son côté, le Stade Brestois est la grande surprise en Ligue 1 cette saison. Les hommes du technicien français Eric Roy sont en grande forme et balaient tout sur leur passage. Ils occupent la deuxième place en Ligue 1 derrière le leader le Paris Saint-Germain. Brest vise la Ligue des champions la saison prochaine.

Eric Roy privé de deux cadres

Pour cette rencontre face à l’Olympique lyonnais, le coach brestois, Eric Roy va se passer de certains cadres. Deux titulaires ont été suspendus. Kenny Lala et Jonas Martin ne pourront pas disputer cette affiche face à l’OL. Lors de la rencontre face au FC Lorient le dimanche dernier pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, le défenseur français Kenny Lala a écopé d’un carton jaune. Ce carton lui vaut un match de suspension. C’est le troisième carton jaune en 10 matchs de championnat et Coupe de France. Le milieu de terrain Jonas Martin est aussi suspendu pour accumulation de carton jaune.