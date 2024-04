Barça – PSG : Le plan de Luis Enrique pour punir Xavi, les compos !

À quelques heures du quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Barça et le PSG, la presse spécule encore sur les compos probables de Luis Enrique et Xavi Hernandez.

PSG : Luis Enrique prépare une surprise face au Barça

Battu (2-3) au match aller au Parc des Princes il y a une semaine, le Paris Saint-Germain s’apprête à défier le FC Barcelone sur la pelouse du stade olympique Lluís Companys ce mardi soir dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Confiant pour ce choc, le club de la capitale française compte notamment sur son entraîneur Luis Enrique pour renverser la situation face aux hommes de Xavi Hernandez.

Grand artisan de la remontada en mars 2017, le technicien catalan a un plan bien précis pour piéger son ancien club ce soir. Approché par le quotidien Le Parisien, un proche du vestiaire des Rouge et Bleu a notamment confié que le successeur de Christophe Galtier réserve une surprise au public barcelonais à Montjuïc.

« Luis Enrique est l’entraîneur de la remontada. Il aura un plan, vous verrez », a-t-il déclaré. Et justement, plusieurs sources concordantes assurent que Luis Enrique devrait modifier ses plans après la défaite du match aller. Décevants au Parc des Princes, Kang-In Lee et Marco Asensio devraient ainsi céder leurs places à Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery. En défense, le retour d’Achraf Hakimi devrait permettre au tacticien de recomposer ce secteur de jeu.

La paire Beraldo-Hernandez, fébrile mercredi passé, devrait faire place au duo Marquinhos-Danilo en charnière centrale. Lucas Hernandez devrait donc commencer sur le banc puisque c’est Nuno Mendes qui devrait débuter dans le couloir gauche. Warren Zaîre-Emery va retrouver Fabian Ruiz et Vitinha au milieu de terrain. Devant, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola vont accompagner Kylian Mbappé. Dans les cages, Gianluigi Donnarumma tentera de faire mieux qu’à l’aller.

En face, Xavi Hernandez devrait opter pour un 4-3-3. Devant Marc-André ter Stegen, dans les cages, Joao Cancelo, Pau Cubardi, Ronald Araujo et Jules Koundé formeront l’arrière garde du FC Barcelone, sauf surprise. Au milieu, les Blaugranas compteront sur le trio Pedri-Gundogan-De Jong. En attaque, le trio qui a fait déjouer les plans du PSG à l’aller devrait être reconduit puisque Raphinha et Lamine Yamal épauleront Robert Lewandowski.

La compo probable du Barça

Gardien : Ter Stegen

Défenseurs : Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo

Milieux : Gundogan, De Jong, Pedri

Attaquants : Yamal, Lewandowski, Raphinha.

L’équipe possible du Paris SG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Danilo, Mendes

Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz

Attaquants : Dembélé, Mbappé, Barcola.