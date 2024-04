Manger le PSG à Montjuïc : Achraf Hakimi fait une promesse à Pedri

Alors que Pedri et le Barça promettent l’enfer au PSG à Montjuïc mardi soir, Achraf Hakimi a annoncé la couleur pour le quart de finale retour de Ligue des Champions entre Blaugranas et Parisiens.

Pedri : « Il faudra manger le PSG »

Désigné pour accompagner son entraîneur Xavi en conférence de presse ce lundi, à la veille du quart de finale retour de Ligue des Champions, le milieu de terrain du FC Barcelone, Pedri, s’est montré très offensif dans son discours avant d’affronter le Paris Saint-Germain.

Entré en cours de jeu au match aller, plus d’un mois après une blessure musculaire, l’international espagnol de 20 ans avait livré la passe décisive à Raphinha pour le but de l’égalisation (2-2). Annoncé titulaire mardi soir, Pedri espère récidiver la performance de mercredi passé et battre le PSG pour rejoindre les demi-finales de cette compétition.

« Nous devons être prudents. Le PSG ne viendra pas ici pour nous faire des cadeaux. Nous connaissons Luis Enrique. Ils vont venir pour gagner et essayer de renverser la vapeur. Nous avons un petit avantage, mais il faudra faire abstraction de cet avantage et aller sur le terrain pour manger le PSG », a lâché le protégé de Xavi Hernandez. Une punchline à laquelle Achraf Hakimi a répondu depuis les terres catalanes.

Achraf Hakimi au Barça : « On vient pour gagner »

Battu au Parc des Princes (2-3) mercredi passé, le Paris Saint-Germain va tenter de renverser la situation sur le terrain du FC Barcelone demain soir, à l’occasion des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Suspendu au match à l’aller, Achraf Hakimi s’est montré très confiant pour le match retour. Si les Catalans sont très confiants, le latéral droit de 25 ans a promis une victoire du PSG pour ce choc.

« Je suis très motivé, je pense que toute l’équipe est très motivée. On est venus avec beaucoup d’envie pour changer les choses par rapport au match aller et pour rapporter la victoire à Paris. (…) Nous tous nous savons ce que l’on a besoin de faire mardi. On vient pour gagner et lui (Mbappé), il est prêt et nous sommes prêts. Tous ensemble, on va ramener la victoire », a expliqué l’international marocain, Achraf Hakimi, devant les journalistes venus l’interroger avant le match.