Guerre contre le PSG à Montjuïc : Luis Enrique répond cash à Xavi

Alors que Xavi a annoncé une guerre de football contre le PSG à Montjuïc mardi soir, Luis Enrique a évoqué le quart de finale retour de Ligue des Champions face au Barça.

Xavi : « ce sera une guerre de football » contre le PSG

Ce mardi à 21h, le FC Barcelone accueille le Paris Saint-Germain au Stade olympique Lluis Companys pour le compte des quarts de finale retour de Ligue des Champions. Après sa victoire du match aller au Parc des Princes (3-2), l’équipe espagnole est favorite pour obtenir son ticket pour le dernier carré de cette compétition. Mais son entraîneur n’entend pas prendre de haut la bande à Kylian Mbappé et annonce une véritable guerre de football demain soir à Montjuïc.

« Pour nous, c’est une très grande opportunité. Nous jouons à domicile et Montjuïc doit ressembler aux grands soirs du Camp Nou. Nous devons tout donner et notre vie pour arriver en demi-finale. Si nous sommes une équipe, nous le ferons. (…) Nous voulons avoir le ballon, attaquer et gagner le match.

Nous devons très bien faire les choses, car c’est une équipe qui va mettre beaucoup de pression. J’imagine un match similaire à l’aller, ce sera une guerre de football », a notamment déclaré Xavi Hernandez devant les médias ce lundi après-midi. Du côté du Paris SG, Luis Enrique affiche la même détermination pour le choc de mardi soir.

Luis Enrique : « Nous sommes convaincus que nous allons renverser la situation »

Arrivé à Barcelone ce lundi, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse avant le quart de finale retour de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Et le moins que l’on peut dire, c’est que l’ancien coach des Blaugranas est confiant quant à la qualification de son équipe, le Paris SG.

« Ce deuxième match est un peu différent. On n’a pas joué depuis l’aller, on a eu le temps d’analyser et d’améliorer notre performance. L’aller a été très disputé. Le résultat ne reflète pas ce qu’on aurait mérité. On aurait pu égaliser. Mais nous avons ce résultat. On doit présenter une meilleure version de nous-mêmes. Nous sommes convaincus que nous allons renverser la situation », a confié Luis Enrique. Ça promet donc demain soir au Stade olympique Lluis Companys.