Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset sous le charme du Stade Brestois en LDC

Le parcours séduisant du Stade Brestois en Ligue des Champions impressionne la France et toute l’Europe. En Ligue 1, Jean-Louis Gasset, entraîneur du Montpellier HSC, fait partie des admirateurs de cette transformation de l’équipe brestoise. En conférence de presse d’avant-match, le montpelliérain s’est exprimé à cœur ouvert sur le sujet.

Montpellier HSC : Quand Jean-Louis Gasset envie le Stade Brestois

En Ligue 1, la mayonnaise n’a peut-être pas encore pris pour le Stade Brestois, mais en Ligue des Champions, tout roule. Les hommes d’Éric Roy ont enchaîné quatre matchs sans défaite, dont trois victoires et un nul. Un bilan qui fait la fierté du football français, et surtout de Jean-Louis Gasset, qui tombe sous le charme du Stade Brestois. « On est jaloux du Stade Brestois parce qu’ils vivent un rêve éveillé. On ne se rend pas compte de ce qu’ils sont en train de réaliser. Déjà l’an dernier en championnat, et maintenant en Champions League », a déclaré le technicien français de 70 ans, qui souligne leur style de jeu.

« Maîtriser les matchs comme ils le font, gérer les rencontres à l’extérieur avec sérénité, humilité et beaucoup de courage… », a-t-il ajouté. Jean-Louis Gasset a également salué le travail d’Éric Roy. « Je suis jaloux d’Éric Roy parce qu’il a monté un projet solide. Il est arrivé il n’y a pas si longtemps, le club était mal classé, et en un an et demi, il les a amenés parmi les cinq meilleures équipes de la Champions League. C’est remarquable… Si cela avait été d’autres entraîneurs, on en aurait beaucoup parlé. Eric Roy, avec sa simplicité, est en train de réaliser quelque chose de magique. »

La méfiance de Jean-Louis Gasset

Fort des qualités du Stade Brestois et d’Éric Roy en Ligue des Champions, Jean-Louis Gasset se méfie de l’équipe pour le match de dimanche. L’histoire montre qu’après chaque match en LDC, les Bretons gagnent souvent en Ligue 1. Une réalité que l’ancien coach de l’Olympique de Marseille a analysée. « Brest dispose d’un double effectif. Ils ont deux équipes. À Reims, lors de leur dernier match en championnat, ils avaient fait tourner tout l’effectif, et ils ont gagné contre une équipe difficile à manœuvrer. Cela montre que le groupe vit bien et qu’il y a une bonne ambiance, une mentalité de travail et de courage à mettre en avant. »