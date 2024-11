Stade Brestois : Les réactions d’Éric Roy avant le match contre le Montpellier HSC

À peine sorti d’une victoire contre le Sparta Prague en Ligue des Champions, le Stade Brestois n’a pas eu droit à une longue période de repos et s’apprête à enchaîner face au Montpellier HSC ce week-end. En conférence de presse d’avant-match, le technicien français de 57 ans s’est exprimé sur cette nouvelle rencontre.

Éric Roy serein avant d’affronter Montpellier HSC

Bien que le Montpellier HSC soit en crise depuis plusieurs matchs et occupe actuellement la dernière place du classement, le Stade Brestois se méfie de sa capacité à surprendre. Pour Éric Roy, c’est une équipe à ne pas prendre à la légère. « Tous les matchs sont une opportunité d’améliorer notre situation comptable. On sait que Montpellier va se battre dimanche. Ils ont de la qualité, ils l’ont prouvé. Ils ont aussi changé d’entraîneur. De notre côté, on est déterminés à jouer à notre niveau, en appliquant bien notre plan de jeu », a expliqué l’entraîneur niçois. Il a également souligné que ses joueurs, malgré les enchaînements de matchs, peuvent gérer la pression.

« Semaine après semaine, sans savoir exactement comment ça se passera dimanche à Montpellier, nous nous renforçons. Même si nous sommes encore en phase d’apprentissage, tout le monde est impliqué, sans forcer le turnover, en alignant ce que je considère comme l’équipe la plus apte à remporter le match. » Le Stade Brestois a joué en Ligue des Champions mercredi dernier en République tchèque, et trois jours plus tard, il sera déjà en compétition en Ligue 1, cherchant à se relancer après la défaite face à l’OGC Nice.

🎙 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗥𝗼𝘆 : "𝐌𝐨𝐧𝐭𝐩𝐞𝐥𝐥𝐢𝐞𝐫 𝐯𝐚 𝐣𝐨𝐮𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭, 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐬"



À 2️⃣ jours du déplacement au stade de la Mosson pour le compte de la 11e journée de championnat, Eric Roy s'est présenté devant les médias. — Stade Brestois 29 (@SB29) November 8, 2024

Potentiel retour d’Abdallah Sima

Éloigné des terrains depuis quelques semaines en raison de douleurs aux ischio-jambiers, Abdallah Sima pourrait faire son retour ce week-end face au Montpellier HSC, selon Éric Roy. « Il est possible qu’Abdallah Sima fasse le déplacement à Montpellier. Une séance est prévue demain, je ferai le point avec lui et les autres joueurs qui ont été ménagés après le match à Prague. Nous devons nous projeter rapidement sur la Ligue 1, et ce rythme est à maîtriser autant pour les joueurs que pour le staff. » À noter également que Pierre Lees-Melou, qui avait reçu un coup face au Sparta Prague, a finalement repris l’entraînement avec le Stade Brestois. Il est ainsi candidat pour une place dans le onze de départ d’Éric Roy.