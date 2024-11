Cela a pris du temps, mais c’est enfin arrivé. Le Montpellier HSC a décroché sa première victoire après une série de cinq défaites consécutives en Ligue 1. Les joueurs de Jean-Louis Gasset ont battu le Stade Brestois 3-1, un résultat qui leur apporte un véritable soulagement.

Benjamin Lecomte exprime le soulagement de l’équipe

Il y a quelques jours, les Ultras Paillade ont rendu visite aux joueurs du Montpellier HSC, exigeant une victoire en championnat. Cette rencontre a créé une pression sur l’équipe de Jean-Louis Gasset, mais a aussi ravivé leur détermination à mieux performer. Malgré une défaite face au Havre AC (0-1) la semaine précédente, le MHSC a su rebondir en s’imposant face au Stade Brestois, qui restait jusque-là invaincu en Ligue 1. Au micro de DAZN, le gardien Benjamin Lecomte a exprimé son soulagement : « C’est un énorme soulagement. Cela fait un moment qu’on travaille très fort pour être enfin récompensés. C’est d’autant plus satisfaisant de le faire à domicile, avec ce public et cette ambiance. Quand on parvient à leur offrir du plaisir, ils nous le rendent bien. Il faut maintenir cette communion pour continuer à engranger des points. La Paillade est toujours vivante ! »

Montpellier HSC : Soulagement pour l’équipe de Jean-Louis Gasset après une victoire attendue 3

Jordan Ferri, une victoire pour l’équipe et les supporters

Le capitaine du Montpellier HSC, Jordan Ferri, a également exprimé sa délivrance, soulignant que cette victoire était attendue tant par l’équipe que par les supporters depuis plusieurs semaines :

« Ça fait du bien, cette victoire récompense enfin des semaines de travail intense, où l’on voyait une amélioration dans notre jeu, mais sans résultats. Le match contre Le Havre a été particulièrement frustrant, car même un match nul aurait prouvé que tous nos efforts n’étaient pas vains. Aujourd’hui, on avait à cœur de bien débuter et de mettre une forte pression, ce qu’on a réussi à faire, et nous en avons été récompensés. »

Malgré cette victoire, le Montpellier HSC reste en bas du classement de la Ligue 1. Il faudra encore beaucoup d’efforts pour sortir de la zone de relégation.