Stade Rennais : Une offre tombe pour Ludovic Blas !

Un club portugais tourne autour du milieu de terrain du Stade Rennais, Ludovic Blas dès l’ouverture de ce mercato estival. Le crack rennais est intouchable.

Le Stade Rennais est en danger pour son milieu de terrain Ludovic Blas. Le buteur français a été une pièce essentielle du Stade Rennais cette saison. Le milieu français a activement contribué au maintien du club breton en Ligue 1 à la fin de la saison. Il a inscrit six buts et délivré six passes décisives cette saison avant de contracter une grave blessure.

Ses statistiques suscitent l’intérêt d’un club portugais pendant ce mercato estival. Selon les informations de TeamFootball, Ludovic Blas est sur la short-list du FC Porto. Cette formation portugaise cherche de renforts cet été après une saison difficile. Le président du FC Porto, Villas-Boas a déjà entamé des discussions avec l’entourage du joueur et les dirigeants du Stade Rennais pour déloger ce chouchou de Habib Beye.

Les recruteurs du FC Porto préparent une offre de 17 millions d’euros pour Ludovic Blas. De son côté, le Stade Rennais n’est pas vendeur. Le crack rennais entre pleinement dans ls plans de son entraîneur, Habib Beye. Le club portugais est prêt à faire de folie pour s’offrir le joueur. La pépite rennaise est évaluée à 18 millions d’euros par Transfertmarkt.