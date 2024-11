OM : Adrien Rabiot ciblé par des critiques malgré la victoire à Lens

Malgré sa belle prestation lors de la victoire de l’OM à Lens (3-1), Adrien Rabiot n’est pas épargné par les critiques. Le consultant sportif Daniel Riolo a envoyé un nouvelle pique au milieu de terrain français.

OM : Daniel Riolo s’attaque à Adrien Rabiot, le mercenaire

L’arrivée d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille après la fermeture du mercato a suscité de vives réactions, notamment de la part des supporters parisiens. Le milieu de terrain, ancien joueur du PSG, a été la cible d’insultes et de vives critiques sur les réseaux sociaux depuis son transfert. Ces invectives que le nouveau joueur de l’OM ne peut accepter.

« C’est quelque chose que je n’accepte pas. Ça m’a touché, ça m’a fait mal », a récemment confié Adrien Rabiot à Téléfoot. L’ancien Parisien déplore la violence des attaques dont il est victime et estime que cela va au-delà du simple débat sportif. Pourtant, le chroniqueur Daniel Riolo estime que l’international français s’en sort plutôt bien.

« Dans n’importe quel pays du monde, si tu fais le passage entre deux clubs de ce genre-là, tu prends beaucoup plus », a-t-il déclaré sur RMC Sport. Selon Riolo, Adrien Rabiot a fait un choix de carrière et doit assumer les conséquences. « Ça a toujours été un mercenaire, qui n’est attaché à rien », a-t-il lancé. Ces propos ne devraient pas plaire au milieu de terrain de l’OM.

Quoi qu’il en soit, ce nouvel épisode vient rappeler la rivalité historique entre le PSG et l’OM et la passion débordante des supporters des deux camps. Si Adrien Rabiot a choisi de rejoindre Marseille, il doit désormais composer avec les critiques et les insultes. Le joueur devra faire preuve de résilience pour surmonter cette épreuve et se concentrer sur son jeu.