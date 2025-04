Stade Rennais : Beye montre la porte à un indésirable !

Le divorce se précise entre le Stade Rennais et l’attaquant japonais, Kyogo Furuhashi. Le technicien du SRFC, Habib Beye vient de l’écarter encore de son groupe pour le choc face à Lyon.

Mercato Stade Rennais : Kyogo Furuhashi vers le départ cet été

L’attaquant japonais, Kyogo Furuhashi est poussé vers la sortie au Stade Rennais. Arrivé à Rennes lors du dernier mercato hivernal, le buteur japonais n’arrive pas à montrer tout son potentiel.

Depuis son transfert au Stade Rennais, il n’a fait que quatre apparitions sous les couleurs du SRFC, dont une seule en tant que titulaire contre le RC Strasbourg (1-0) le 2 février dernier. Selon les informations de Transfer Feed, cette situation provoque la colère de Kyogo Furuhashi et il envisagerait de quitter la Bretagne à la fin de la saison pour se relancer ailleurs.

Face aux rumeurs de départ de l’international japonais, Habib Beye est monté au créneau et a calmé la situation. « Même s’il n’a pas les minutes qu’il voudrait, il fait partie intégrante du groupe et il entre en jeu… Le temps de jeu de Kyogo ne veut pas dire qu’il ne répond pas à mes attentes, sinon il ne serait pas dans le groupe et il n’entrerait pas… C’est un joueur de qualité et il nous apportera, j’en suis convaincu », a déclaré Habib Beye en conférence de presse avant la rencontre face au Havre AC.

Mais le calvaire continue pour Kyogo Furuhashi. Le Japonais est maintenant écarté pour la rencontre face à l’Olympique Lyonnais ce samedi pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Un départ cet été semble inévitable.

