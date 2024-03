Avant le Classique contre l’OM, un problème inquiétant secoue le PSG

En clôture de la 27e journée de Ligue 1, l’OM reçoit le PSG dimanche soir, au Stade Vélodrome. À un peu plus de 48h de ce choc, la sérénité n’est pas de mise au sein du club parisien.

Le staff médical inquiète au PSG

D’après les informations du quotidien L’Equipe, l’été dernier, le Paris Saint-Germain a changé de médecin-chef. Christophe Baudot, qui ne s’entendait pas avec Luis Campos, a été remplacé par Patrick Flamant. « Il fallait trouver un docteur Campos compatible », avoue une source proche du club puisque l’ancien de Toulouse « a travaillé avec le Portugais à Monaco puis à Lille. »

Toutefois, l’encadrement médical du club de la capitale française commence à poser question en interne. Le quotidien sportif révèle que depuis le début de saison, la gestion des blessés et la temporalité de leur retour à l’entraînement inquiètent. Des approximations ont créé des incompréhensions et perturbé le travail de l’équipe des kinés.

« Plusieurs exemples viennent étayer ces difficultés. Le dernier en date est celui de Marquinhos, qui s’est blessé à un tendon d’Achille à Nantes (2-0) le 17 février. Son club avait dans un premier temps évoqué un problème à un mollet puis annoncé que le capitaine reprendrait l’entraînement trois jours avant le 8e de finale retour de Ligue des champions (2-1) face à la Real Sociedad, le 5 mars. Depuis, le Brésilien n’a toujours pas rejoué, et sa présence dimanche pour le Classique reste incertaine, même s’il a participé aux deux derniers entraînements », rapporte le média francilien.

En interne, la cellule dirigée par Patrick Flamant est aussi accusée d’avoir fait reprendre trop fort Presnel Kimpembe, victime d’une rupture du tendon d’Achille droit en février 2023, et qui pensait pouvoir faire son retour à la compétition en fin d’année civile. Mais le défenseur central de 28 ans a dû subir une nouvelle opération et mettre un terme prématurément à sa saison.

Idem pour l’entorse à une cheville de Warren Zaïre-Emery le 18 novembre dernier, à qui on promettait de ne plus rejouer avant 2024, et qui a finalement retrouvé les terrains dès le 9 décembre contre Nantes (2-1). Autant d’exemples qui ont fini par créer une réelle méfiance des joueurs de Luis Enrique vis-vis du staff médical.

Les joueurs du PSG font appel à des médecins particuliers

Du fait de toutes ces différentes approximations, plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain n’hésitent même plus à solliciter d’autres spécialistes afin de se faire une idée supplémentaire sur leurs blessures. Une pratique qui a pris de l’ampleur chez les Rouge et Bleu ces dernières semaines, précise L’Équipe.

De quoi poser logiquement la question d’un départ de Patrick Flamant à la fin de la saison en cours. Même si pour défendre son staff médical, le Paris SG indique être l’un des clubs européens avec le moins de blessés cette saison.