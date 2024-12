RC Lens : Pluie d’absences au RCL avant l’AJ Auxerre !

L’infirmerie du RC Lens est encore bien remplie avant la rencontre face à l’AJ Auxerre. Le technicien du RCL, Will Still, devra composer sans plusieurs éléments clés.

RC Lens vs AJ Auxerre : Will Still confirme plusieurs forfaits au RCL

Le RC Lens se déplace au Stade de l’Abbé-Deschamps ce samedi pour affronter l’AJ Auxerre pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Les Lensois veulent enchaîner une nouvelle victoire tandis que les Auxerrois veulent confirmer leur bonne forme après le nul face au PSG.

Cette rencontre s’annonce difficile pour le RCL, car l’AJ Auxerre est très redoutable à domicile. Des équipes comme l’Olympique de Marseille, l’OGC Nice, le Stade Brestois, le Stade Rennais ont tous échoué cette saison lors de leur déplacement à Auxerre.

« Contre Auxerre, il y a plusieurs objectifs, collectifs et individuels. Ils sont costauds chez eux, cela doit être la 2ème ou 3ème meilleure équipe à domicile. On devra être très très bon. C’est une structure d’équipe qui est bien organisée. On a pris le temps de bien les analyser », a déclaré Will Still en conférence de presse ce jeudi 12 décembre 2024.

Will Still a fait le point sur ses hommes disponibles pour cette rencontre. Plusieurs cadres sont encore coincés à l’infirmerie. Martin Satriano (ligaments croisés), Wesley Saïd (quadriceps), Jimmy Cabot (genou) et Ruben Aguilar (épaule) sont indisponibles pour cette affiche. Jonathan Gradit est incertain pour cette rencontre.

« Les blessures sont les mêmes que la semaine dernière. On peut ajouter celle de Wesley Saïd qui s’est à nouveau blessé et Jonathan Gradit est incertain car touché à la pointe du pied », a ajouté Will Still.

En revanche, Will Still obtient un renfort. Deiver Machado est de retour de suspension et est apte pour ce choc. Le Colombien avait manqué la rencontre face à Montpellier le week-end dernier.