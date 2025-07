Mercato FC Nantes : Kita recale l’OM et un club anglais !

L’OM et un club anglais s’arrachent un jeune crack du FC Nantes pendant ce mercato estival. Le président du FCN, Waldemar Kita exige 50 millions d’euros pour son joueur.

Mercato FC Nantes : Kita demande 50 M€ pour sa pépite

Du beau monde tourne autour de l’attaquant français du FC Nantes, Matthis Abline après ses belles performances cette saison. Le FC Nantes a galéré en Ligue 1 avant de se maintenir, mais lui, il a pu se distinguer. Le crack nantais a fait trembler les filets cette saison et a beaucoup aidé les Canaris.

Matthis Abline a claqué 11 buts et délivré deux offrandes en 36 matches avec le FCN cette saison. Dès son arrivé au FC Nantes en janvier 2023 en provenance du Stade Rennais dans le cadre d’un prêt, il s’est rapidement adapté au jeu des Nantais et a contribué au maintien du club en Ligue 1 la saison dernière. Ce qui a poussé les dirigeants du FCN à débourser 12 millions d’euros pour lever l’option d’achat et le recruter définitivement l’été dernier.

Selon les informations de L’Equipe, les dirigeants de l’OM ont ciblé Matthis Abline cet été et ont même dégainé une offre de 15 millions d’euros pour le déloger de Nantes. Mais le patron du FC Nantes, Waldemar Kita a déchiré cette offre et exige un montant bien plus élevé. Un club anglais est aussi passé à l’offensive, mais sans succès.

Selon Ouest-France, Sunderland a formulé une offre de 20 millions d’euros pour la pépite, mais la famille Kita a encore dit Non. Les dirigeants nantais demandent 50 millions d’euros pour acter le départ de Matthis Abline. Aucun des prétendants n’est prêt à lâcher cette somme pour s’attacher les services du joueur.