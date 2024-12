Coup de théâtre au PSG : Luis Enrique écarte un cadre contre l’OL

Après Pierre Sage, l’entraîneur de l’OL, son homologue du PSG, Luis Enrique, a dévoilé son groupe pour le match de ce dimanche soir entre les deux équipes, en clôture de la quinzième journée de Ligue 1.

PSG – OL : Les choix forts de Luis Enrique dévoilés !

Le PSG a dévoilé la liste des 21 joueurs retenus pour le choc face à l’Olympique Lyonnais. Et les surprises sont nombreuses. En effet, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani sont absents de la feuille de match, tandis que Senny Mayulu fait son grand retour. Le retour en forme de Lucas Hernandez, qui occupe le même poste que Skriniar, semble avoir pesé dans la décision de Luis Enrique.

De plus, l’entraîneur parisien a opté pour la polyvalence de Lucas Beraldo, capable d’évoluer sur le côté gauche. Presnel Kimpembe, toujours convalescent, n’a pas non plus été convoqué. La non-convocation de Randal Kolo Muani constitue une véritable surprise. L’attaquant français, peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, voit ainsi ses chances de jouer se réduire encore.

Son absence ouvre la porte à Senny Mayulu, qui revient après plusieurs semaines d’indisponibilité. Le jeune Ibrahim Mbaye, quant à lui, sort du groupe en raison du retour de suspension d’Ousmane Dembélé. Avec ce groupe, Luis Enrique a clairement affiché ses intentions pour cette rencontre. Les choix de l’entraîneur espagnol suscitent de nombreuses interrogations et devraient animer les débats avant le match.

Le groupe du Paris SG pour affronter l’OL

Gardiens : Donnarumma, Safonov, Tenas

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez, Beraldo, Mendes, Zague

Milieux : Ruiz, Neves, Vitinha, Zaïre-Emery, Doué, Mayulu

Attaquants : Barcola, Asensio, Lee, Ramos, Dembélé.