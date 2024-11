Mercato PSG : Guardiola veut convaincre Randal Kolo Muani

Si Randal Kolo Muani ne semble pas particulièrement chaud à l’idée de quitter les rangs du PSG cet hiver, Pep Guardiola, le coach de Manchester City, veut parvenir à faire changer d’avis à l’attaquant français. Explications.

Mercato : Randal Kolo Muani ne veut pas quitter le PSG cet hiver

Pas vraiment dans les plans de Luis Enrique, qui préfère s’appuyer sur Marco Asensio et Kang-In Lee au poste de faux 9, Randal Kolo Muani est régulièrement annoncé sur le départ lors du prochain mercato hivernal. Arrivé à l’été 2023 contre un gros chèque de 95 millions d’euros, l’attaquant de 25 ans a reçu et l’entraîneur parisien ne semble pas compter sur lui cette saison. Qu’à cela ne tienne. Le principal concerné ne compte pas quitter le Paris Saint-Germain cet hiver et entend bien se battre afin de convaincre Luis Enrique.

« Non, je n’ai jamais pensé à un départ. Pour moi, c’est toujours de continuer à travailler, de continuer à montrer ce que je sais faire et donner le maximum de moi-même. (…) Si tu lâches, c’est fini, tu coules », expliquait notamment Randal Kolo Muani à Téléfoot dimanche passé. Sauf que d’autres grands clubs européens comme Manchester City aimeraient faire changer de position à l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort.

Manchester City et Arsenal ont supervisé Kolo Muani

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Randal Kolo Muani ne devrait pas faire de vieux os sous le maillot du Paris Saint-Germain. Mis à l’écart par Luis Enrique, le natif de Bondy intéresse plusieurs écuries du top 10 européen. D’ailleurs, le média TBR Football assure que des émissaires de Manchester City de Pep Guardiola et d’Arsenal ont profité de la trêve internationale pour superviser le numéro 23 du PSG lors des matches de l’équipe de France.

Meilleur buteur des Bleus en 2024 avec 9 réalisations, Randal Kolo Muani est très demandé sur le marché des transferts. Si sa situation n’évolue pas au Paris Saint-Germain, il ne serait pas étonnant qu’il se laisse convaincre par la perspective de rejoindre l’un des cadors de Premier League dans les semaines à venir. Surtout que d’après Christopher Michel, Manchester United penserait à lui pour cet hiver. Les Red Devils aimeraient le récupérer dans le cadre d’un prêt avec une prise en charge totale de son salaire. Affaire à suivre donc…