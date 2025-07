Mercato OM : La grande annonce sur l’avenir de Balerdi

Alors qu’il attise les convoitises en Angleterre et en Italie, Leonardo Balerdi semble bien parti pour poursuivre son aventure à l’OM. Son compatriote Facundo Medina, fraîchement arrivé, a laissé entendre que le défenseur argentin restera sur la Canebière.

Mercato OM : Newcastle et la Juve sur les rangs pour Balerdi

Leonardo Balerdi ne manque pas de prétendants. Selon les informations récentes, Newcastle serait prêt à proposer 41 millions d’euros pour le recruter, tandis que la Juventus, déjà active sur le dossier, continue de sonder le joueur et l’OM. Malgré ces intérêts, la direction marseillaise ne souhaite pas se séparer de son capitaine, élément clé de la défense et de l’équilibre du vestiaire.

Pour le seconder, le club phocéen a mis les moyens pour aller dénicher le profil idéal. Mercredi, Facundo Medina a officiellement rejoint l’Olympique de Marseille pour 22 millions d’euros. Dans une vidéo publiée par le club, Leonardo Balerdi lui a adressé un message fort :

« Salut mon frère, bienvenue à l’OM, je sais que tout le club va t’aimer, tu as un cœur magnifique et tu es un joueur magnifique aussi ». Des mots qui ont touché Medina, qui a répondu avec enthousiasme : « Je suis trop content de pouvoir jouer avec lui. Lui aussi était important pour ma décision ».

Un indice sur l’avenir de Balerdi ?

Alors que les rumeurs de départ se multiplient, l’enthousiasme de Medina à l’idée de jouer avec Balerdi pourrait bien confirmer une tendance. Le défenseur argentin, courtisé, semble parti pour rester à Marseille, au moins une saison de plus, sous les couleurs phocéennes.

« Je suis trop content, content de pouvoir jouer avec lui. Il n’y a pas de mots pour dire ce que je pense, ce que je ressens. Lui aussi était important pour décider, lui et Rulli. Et en plus parce que je connais l’ambiance ici et j’espère que ça va bien se passer cette année », a-t-il confié après sa signature.