Mercato ASSE : Les dessous du transfert de Lucas Stassin à Saint-Etienne révélés

Le vice-président du club de Westerlo a fait des révélations sur le transfert de Lucas Stassin à l’ASSE, alors que le jeune avant-centre rencontre de grandes difficultés à s’imposer avec les Verts.

Mercato : L’ASSE a forcé la main de Westerlo pour Lucas Stassin

Lucas Stassin est l’une des neuf recrues estivales de l’ASSE, et même la recrue phare de l’équipe stéphanoise. Son transfert du KVC Westerlo, en Belgique, a coûté 10 millions d’euros à Kimer Sports Ventures, le groupe propriétaire de l’AS Saint-Etienne.

L’attaquant de 20 ans s’est engagé avec les Verts le dernier jour du mercato estival. Il a signé un contrat de quatre saisons, soit jusqu’en juin 2028. Quatre mois après le transfert du jeune joueur, Hasan Cetinkaya, le vice-président du club belge, a révélé les coulisses de la vente.

Selon ses confidences, Westerlo ne souhaitait pas forcément vendre Lucas Stassin. Cependant, le club a dû céder dans les derniers instants du marché des transferts, face à l’insistance de l’ASSE, mais aussi en raison d’une offre intéressante. « Le plan était de le garder encore une année, mais nous ne pouvions plus refuser l’offre de Saint-Étienne. Nous n’avons pas non plus poussé Lucas à l’accepter », a-t-il confié au quotidien belge Het Nieuwsblad.

L’attaquant belge peine à s’imposer à Saint-Etienne

Hasan Cetinkaya est certes convaincu que la pépite belge a le potentiel pour devenir le futur avant-centre des Diables Rouges (Equipe nationale de la Belgique), mais pour l’instant, il connaît des débuts difficiles à Saint-Étienne. Lucas Stassin n’a marqué qu’un seul but (il y a une dizaine de jours) en 12 apparitions en Ligue 1.