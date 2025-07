Mercato : Régis Gurtner offert au RC Lens sur un plateau d’argent !

Le RC Lens pourrait officialiser son deuxième gardien de but la semaine prochaine. À ce poste, Régis Gurtner est fortement pressenti, alors qu’il vient de mettre un terme à son aventure avec le SC Amiens.

Mercato RC Lens : Régis Gurtner, nouveau doublure de Robin Risser ?

En fin de semaine, le RC Lens a officialisé la signature de Robin Risser, en provenance du RC Strasbourg, pour les cinq prochaines saisons. Le gardien de but français de 20 ans arrive pour compenser le départ de Mathew Ryan. Le natif de Colmar a déjà débuté les séances d’entraînement avec les Lensois dans le cadre des préparatifs de la présaison. S’adressant à un média français dans l’après-midi de ce samedi, Pierre Sage a fait savoir que la hiérarchie des portiers serait dévoilée la semaine prochaine.

Alors que Hervé Koffi a déjà quitté le club pour le SCO Angers, le RC Lens devra recruter un autre gardien pour seconder Robin Risser. Dans ce contexte, les dirigeants lensois auraient jeté leur dévolu sur Régis Gurtner. Selon les rumeurs, le RC Lens pourrait finaliser la signature du Français de 38 ans dans les prochains jours. Cela laisse penser que c’est de son arrivée que parlait Pierre Sage.

Photo : Robin Risser

Un départ en toute discrétion vers le RCL ?

Par ailleurs, Régis Gurtner vient de quitter le SC Amiens d’un commun accord. Le club noir et blanc a annoncé son départ sur ses réseaux sociaux : « Bonne route capitaine, tu seras pour toujours et à jamais l’un des nôtres. Après des échanges menés dans un climat de respect mutuel, il a été décidé, d’un commun accord, de ne pas renouveler notre collaboration. » Régis Gurtner est désormais libre de tout contrat et peut s’engager avec le club de son choix. Le RC Lens pourrait donc en profiter pour combler le départ d’Hervé Koffi.