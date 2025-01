Mercato OM : Medhi Benatia annonce de gros intérêts, Marseille en folie !

Ça chauffe à l’Olympique de Marseille pour ce mercato hivernal. Medhi Benatia a confirmé de gros coups en préparation à l’OM cet hiver. Le directeur sportif du club phocéen a confié que de grands joueurs étaient prêts à rejoindre l’équipe, pile au moment où enfle la rumeur de la venue de Paul Pogba.

Mercato OM : De Zerbi et Benatia prêts à attirer des stars cet hiver.

Intervenant dans l’émission « After Foot » sur RMC, Medhi Benatia n’a pas caché son enthousiasme pour l’avenir de l’OM. Selon le responsable du mercato du club phocéen, la présence de l’entraîneur Roberto De Zerbi, arrivé l’été dernier alors qu’il officiait à Brighton, a donné un nouveau souffle au projet marseillais. “Je suis en contact avec de nombreux joueurs en activité, et je peux vous assurer que de très bons joueurs s’intéressent à notre club. Le regard sur l’OM change. Notre projet est reconnu par de grands entraîneurs et joueurs,” a-t-il déclaré sur les ondes de la radio sportive.

Cette reconnaissance n’est pas un hasard : l’OM, actuellement en bonne position en Ligue 1 où il occupe la deuxième place derrière le PSG, affiche des ambitions claires pour s’établir durablement parmi les clubs les plus compétitifs d’Europe. Plusieurs noms de joueurs importants circulent pour ce mercato hivernal et celui de Paul Pogba est tout en haut de la pile. Selon RMC Sport, l’Olympique de Marseille pense fortement à recruter l’international français libre de tout contrat et qui pourrait jouer dès le mois de mars prochain, date de la fin de sa sanction pour dopage. Il faut noter que la cible de l’OM est aussi libre de tout contrat avec la Juventus Turin, son dernier club.

Olympique de Marseille : Un mercato intelligent pour viser plus haut selon Benatia

Alors que la période du mercato hivernal approche, Medhi Benatia a également évoqué les axes de renforcement envisagés par l’Olympique de Marseille. À l’OM, le mercato ne sera pas aussi spectaculaire que celui de l’été, mais le club phocéen prévoit néanmoins des ajustements ciblés. “Nous allons évaluer toutes les lignes où le coach (de l’OM, Roberto De Zerbi, NDLR) estime qu’il faut intervenir. Le début de saison nous a montré quelques failles, notamment en défense. Mais nous devrons renforcer de manière intelligente, car nous n’avons pas les moyens de réaliser plusieurs gros transferts,” a très clairement précisé Medhi Benatia, qui rassure sur l’arrivée prochaine de nouveaux joueurs à l’OM.

Avant de penser à recruter, l’OM devra tout de même alléger son effectif rempli de joueurs indésirable. Roberto De Zerbi a mis plusieurs joueurs au garage dès sa prise de fonctions. Le congolais Chancel Mbemba n’a par exemple joué aucune minute de temps de jeu depuis la désignation de l’Italien. La saison dernière, Chancel Mbemba avait pourtant disputé 25 matchs de Ligue 1 avec l’OM et passait pour un des cadres de l’équipe. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisifs pour le responsable sportif qui a la gestion du mercato de l’OM.

Les fans marseillais attendent les grands joueurs qui montrent leur intérêt pour l’OM et espèrent que quelques-uns de ces joueurs intéressés par le projet marseillais pourront debarquer.