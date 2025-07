ASSE : Horneland fait déjà face à deux gros problèmes !

À peine deux semaines après la reprise, l’ASSE doit déjà composer avec les premiers soucis physiques de l’intersaison. Benjamin Bouchouari et Zuriko Davitashvili sont au cœur des inquiétudes de l’entraîneur Eirik Horneland.

ASSE : Des retours progressifs pour les internationaux de Saint-Etienne

En stage au Chambon-sur-Lignon, les Verts poursuivent leur préparation estivale avec intensité. Interrogé après la séance du mercredi, Eirik Horneland s’est confié sur l’état de forme de ses joueurs revenus de sélection. « Pour ceux qui sont revenus plus tardivement, on a adapté leurs séances les premiers jours. Dylan Batubinsika a pu participer à toute la séance, Lucas Stassin a subi une opération le 5 juin donc on adapte ses séances », a-t-il expliqué.

Lire aussi : Mercato ASSE : Des indices sur les dossiers Pétrot et Ekwah

À voir Mercato OM : Benatia rembarré pour un incroyable coup !

« Pas mal de jeunes sont aussi revenus de sélection comme Djylian N’Guessan, Paul Eymard, Luan Gadegbeku, Nadir El Jamali, ils ont bien récupéré de leurs obligations internationales. Ben Old était au Canada avec la Nouvelle-Zélande mais il a participé aussi à l’intégralité de la séance aujourd’hui », a ajouté Horneland, satisfait de la montée en puissance des internationaux.

Bouchouari et Davitashvili, les dossiers préoccupants

Cinq joueurs n’ont toutefois pas pris part à l’entraînement collectif ce mercredi. Si Lucas Stassin et Aïmen Moueffek suivent un programme adapté après leurs blessures de fin de saison, le coach norvégien doit gérer trois autres cas plus délicats : Benjamin Bouchouari, Zuriko Davitashvili et Igor Miladinovic, tous touchés au dos. Horneland s’est montré particulièrement préoccupé par la situation de Bouchouari.

Lire aussi : Mercato ASSE : Départs, trois joueurs ciblés par Horneland

« Davitashvili a quelques problèmes au dos, Miladinovic aussi. Bouchouari est blessé. Il a aussi quelques problèmes au dos. On va essayer d’en savoir plus la semaine prochaine, c’est un petit peu le même problème qu’il avait eu en fin de saison dernière, ça pourrait durer quelque temps. On doit le gérer, adapter sa préparation et le rendre plus fort », a regretté l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

À voir PSG : Les mauvaises nouvelles s’enchaînent avant Bayern

Lire aussi : Mercato : Gros ménage à l’ASSE, 3 M€ déjà encaissés !

Une gestion minutieuse sera nécessaire pour éviter toute rechute avant le début de la saison en Ligue 2, alors que l’ASSE souhaite démarrer fort pour assurer son retour en Ligue 1. Ces premiers pépins physiques rappellent combien la préparation estivale sera un test important pour Horneland et ses hommes.