Transfert : Après Luis Felipe, l’OM proche de signer une 2e recrue

Le mercato de l’OM s’anime ! Après l’arrivée de Luiz Felipe, l’Olympique de Marseille est en passe de conclure un accord pour l’arrivée de Nicola Zalewski en provenance de l’AS Rome.

Accord proche entre l’OM et l’AS Rome pour Nicola Zalewski

Après avoir renforcé l’axe de sa défense avec l’arrivée de Luiz Felipe, l’Olympique de Marseille poursuit activement son mercato hivernal. Le club phocéen s’active à présent pour finaliser l’arrivée d’un talent prometteur : Nicola Zalewski. L’international polonais de l’AS Rome, capable d’évoluer aussi bien en défense qu’au milieu de terrain, séduit particulièrement Roberto De Zerbi.

Le technicien italien de l’OM voit en lui le profil idéal pour apporter de la concurrence à Quentin Merlin sur le côté gauche. La polyvalence de Nicola Zalewski et sa capacité à combiner solidité défensive et projection offensive en font un atout majeur. Les négociations seraient à un stade très avancé entre l’OM et l’AS Rome. Le fait que le contrat de Zalewski se termine en juin prochain facilite grandement les discussions.

D’ailleurs, selon les informations de l’insider Adam, un accord est proche d’être trouvé pour le transfert du Polonais à Marseille. Si cette piste aboutit, l’OM réaliserait une belle opération en bouclant l’arrivée d’une deuxième recrute sur le mercato de janvier. Pour l’AS Rome, ce transfert permettrait d’éviter de perdre gratuitement son joueur à la fin de la saison.

D’autres pistes défensives explorées sur ce ce mercato

En parallèle, l’OM garde également un œil sur d’autres pistes. Les noms d’Olivier Boscagli (PSV Eindhoven) et de Devyne Rensch (Ajax Amsterdam) circulent avec insistance du côté de Marseille. Ces deux joueurs, tout comme Zalewski, présentent des profils intéressants pour renforcer la défense marseillaise.